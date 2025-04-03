Мита Трампа: як підвищення тарифів вплине на Україну, — нардеп (фото)

Народний депутат Ярослав Железняк розповів, що нові мита президента Дональда Трампа не сильно вплинуть на Україну. За словами політика, наш експорт у США навіть не дотягує до мільярда і 2% від всього, що ми кудись експортуємо.

Related video

Про це нардеп написав у своєму Telegram-каналі 3 квітня.

Железняк наголосив, що експорт України до США наразі лише 2% (не дотягує до мільярда), тому мита Трампа не сильно вдарять по нам.

Тим часом США до України завозять майже на 3 млрд, у 5 разів більше. За словами нардепа, ми отримали "лайт" тариф лише у 10%.

Найбільше Україна експортувала металургійну продукцію, але на неї і так з березня тариф 25% (на сталь та алюміній).

"Ще труби, але там теж тариф вже є + антидемпінг", — додав Железняк.

Зокрема, приблизно третину експорту становлять аграрна та харчова продукції. Тут теж і так очікували новий тариф з квітня.

"Ну тому не катастрофа, особливо коли для інших умови гірші (наш тариф 10% це ж не 54% як у Китаю)", — наголосив депутат.

Ярослав Железняк розповів, як нові мита Трампа вплинуть на Україну Фото: Скріншот

Окрім цього, Ярослав Железняк розкрив "маленький нюанс": ЄС, Китай, Індія та інші на продукцію із США у відповідь теж запровадять тарифи.

"І тут для нас відкривається вікно можливостей зайти на їх ринок", — зазначив політик.

Трамп запровадив нові мита

"2 квітня 2025 року запамʼятають як день відродження промисловості США, повернення долі Америки та початку її нового багатства", — сказав президент США.

Втім, як пише CNN, фондові ф’ючерси в США показали значне падіння після заяви Дональда Трампа про введення "взаємних мит". Біржові фонди (ETF), що відстежують основні ринкові індекси, також зафіксували зниження.

Ба більше, на товарних ринках зафіксовано різке зростання цін на золото.

Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на нові мита президента США Дональда Трампа. За її словами, "наслідки будуть жахливими для мільйонів людей у всьому світі", а особливо для тих країн, для яких ввели більші мита.

Також Фокус писав про те, що Трамп не встановлював "взаємні мита" для цих РФ, Білорусі, Куби та Північної Кореї, адже вони перебувають під санкційними обмеженнями США, що унеможливлює повноцінну торгівлю з цими країнами.