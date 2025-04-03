"Вже стикаються з високими тарифами": у Трампа пояснили, чому не ввели "взаємні мита" для РФ

Росія, Білорусь, Куба та Північна Корея перебувають під санкційними обмеженнями США, що унеможливлює повноцінну торгівлю з цими державами. Через це президент США Дональд Трамп не встановлював "взаємні мита" для цих країн.

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Про це The New York Times на умовах анонімності повідомив представник Білого дому.

За словами джерела, Куба, Білорусь, Північна Корея і Росія не підпадають під дію оголошених у середу взаємних тарифів, оскільки "вони вже стикаються з надзвичайно високими тарифами".

Крім того, введені раніше американською стороною санкції щодо цих держав "унеможливлюють будь-яку повноцінну торгівлю" з ними.

Зазначимо, що для українських товарів Трамп встановив мито у розмірі 10%.

Взаємні тарифи набудуть чинності 9 квітня, а мінімальний базовий тариф 10% усі країни почнуть платити з 5 квітня.

За словами Трампа, отримані гроші від мит будуть спрямовані на зниження податків, погашення зовнішнього боргу, і все це станеться "дуже швидко".

Нагадаємо, 2 квітня Дональд Трамп запровадив "взаємні мита" для держав по всьому світу.

У цей же день у Білому домі назвали виключення для "взаємних мит" Трампа.