"Не намагайтесь мститись": у Білому домі назвали виключення для "взаємних мит" Трампа

Адміністрація президента США Дональда Трампа не запроваджуватиме "взаємні мита" на деякі види товарів, що становлять критичну важливість для промисловості країни та її національної безпеки.

Related video

Про це йдеться у заяві Білого дому.

В оприлюдненому бюлетні серед винятків вказані:

окремі вироби зі сталі/алюмінію та авто/автозапчастини;

мідь та напівпровідники;

вироби з пиломатеріалів;

фармацевтичні препарати;

злитки;

енергія та інші певні корисні копалини, які недоступні у США.

Водночас міністр фінансів США Скотт Бессент застеріг торгівельних партнерів США від відповіді на нові мита.

"Я б не намагався мститися. Поки ви не відповісте, це буде найвища цифра", — сказав Бессент в інтерв'ю Bloomberg Television.

За його словами деякі країни звернулися до США, аби почати торговельні перемовини.

Бессент також наголосив, що адміністрація Трампа "дасть деякий час на те, щоб все налагодилось", а потім "побачить, куди все іде".

Нагадаємо, 2 квітня Дональд Трамп запровадив "взаємні мита" для держав по всьому світу.

У цей же день агентство Bloomberg повідомляло, що Трамп оголосить найжорсткіші мита за 100 років.