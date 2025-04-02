Трамп оголосить найжорсткіші мита за 100 років: глобальна торгівля ризикує втратити $33 трлн

Президент США Дональд Трамп 2 квітня оголосить про введення торгівельних обмежень, безліч країн може втратити до 90% обсягу експорту в Штати. Рішення американського лідера переверне післявоєнну світову торгівельну систему і створить непередбачувані ризики.

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Виступ Трампа сьогодні заплановано на 16:00 за американським часом, подія називатиметься "День визволення" (Liberation Day), повідомило агентство Bloomberg.

Економічні заходи спрямовані на повернення виробництва в США, протидію нечесним торгівельним практикам і збільшення податкових надходжень. Безліч країн із високим профіцитом у торгівлі зі Штатами — від ЄС і Японії до Китаю та Бразилії — можуть втратити від 4% до 90% обсягу експорту.

"Пропоновані адміністрацією Трампа тарифи означають різні речі. Критерії для взаємних тарифів США будуть набагато ширшими, їх дійсно буде складніше кількісно оцінити", — зазначає головний економіст японської фінансової компанії Nomura Holdings Inc. Роб Суббараман.

Близько 33 трильйонів доларів обороту світової торгівлі перебувають у зоні ризику. Індекс невизначеності глобальної торгівельної політики злетів до найвищого рівня за всю історію спостережень з 2009 року, пише агентство.

На думку економістів Goldman Sachs Group, середній розмір тарифів США для всіх країн збільшиться на 15%. Це призведе до зростання базової інфляції та підвищення ризику рецесії.

Адміністрація президента США вже ввела сукупний 20% додатковий податок на всі імпортовані товари з Китаю, а також мита в розмірі 25% на низку товарів з Мексики та Канади.

Крім цього, 3 квітня набуде чинності 25% тариф на імпорт сталі та алюмінію, автомобілів і деяких автозапчастин. Очікується введення додаткових галузевих мит на фармацевтичні препарати.

Китай, ЄС та Індія можуть очолити список постраждалих, коли мова заходить про вплив на експорт до США, — хоча їхні економіки можуть з цим впоратися. Канада і країни Південно-Східної Азії, ймовірно, відчують сильніший загальний вплив, згідно з аналізом Bloomberg Economics.

Нагадаємо, Євросоюз готує відповідь на мита Трампа. Під удар можуть потрапити низка техногігантів: Google, Meta, Apple та інші.

Фокус уже писав, як Трамп підняв на 27% тарифи на імпорт деревини з Канади. Це підвищення — не останнє, але в підсумку американці можуть залишитися без туалетного паперу.