Трамп объявит самые жесткие пошлины за 100 лет: глобальная торговля рискует потерять $33 трлн

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявит о введении торговых ограничений, множество стран может потерять до 90% объема экспорта в Штаты. Решение американского лидера перевернет послевоенную мировую торговую систему и создаст непредсказуемые риски.

Related video

​Выступление Трампа сегодня запланировано на 16:00 по американскому времени, событие будет называться "День освобождения" (Liberation Day), сообщило агентство Bloomberg.

Экономические меры направлены на возвращение производства в США, противодействие нечестным торговым практикам и увеличение налоговых поступлений. ​Множество стран с высоким профицитом в торговле со Штатами — от ЕС и Японии до Китая и Бразилии — могут потерять от 4% до 90% объема экспорта.

"Предлагаемые администрацией Трампа тарифы означают разные вещи. Критерии для взаимных тарифов США будут намного шире, их действительно будет сложнее количественно оценить", — отмечает главный экономист японской финансовой компании Nomura Holdings Inc. Роб Суббараман.

Около 33 триллионов долларов оборота мировой торговли находятся в зоне риска. Индекс неопределенности глобальной торговой политики взлетел до самого высокого уровня за всю историю наблюдений с 2009 года, пишет агентство.

По мнению экономистов Goldman Sachs Group, средний размер тарифов США для всех стран увеличится на 15%. Это приведет к росту базовой инфляции и повышению риска рецессии.

Администрация президента США уже ввела совокупный 20% дополнительный налог на все импортируемые товары из Китая, а также пошлины в размере 25% на ряд товаров из Мексики и Канады.

Кроме этого, 3 апреля вступит в силу 25% тариф на импорт стали и алюминия, автомобилей и некоторых автозапчастей. Ожидается ввод дополнительных отраслевых пошлин на фармацевтические препараты.

Китай, ЕС и Индия могут возглавить список пострадавших, когда речь заходит о влиянии на экспорт в США, — хотя их экономики могут с этим справиться. Канада и страны Юго-Восточной Азии, вероятно, почувствуют более сильное общее влияние, согласно анализу Bloomberg Economics.

Напомним, Евросоюз готовит ответ на пошлины Трампа. Под удар могут попасть ряд техногигантов: Google, Meta, Apple и другие.

Фокус уже писал, как Трамп поднял на 27% тарифы на импорт древесины из Канады. Данное повышение — не последнее, но в итоге американцы могут остаться без туалетной бумаги.