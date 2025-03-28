Без яиц и без туалетной бумаги: Трамп поднимает пошлины на древесину из Канады, — Bloomberg

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предупредил о продолжении тарифной войны и о росте тарифов на лесоматериалы, которые поступают из Канады. Вследствие такого решения рядовые американцы будут страдать без туалетной бумаги, а предприниматели будут закрывать заводы.

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Об одном из последствий тарифной войны Трампа написало агентство Bloomberg.

Агентство пояснило, что президент США поднял на 27% тарифы на импорт древесины из Канады и может поднять еще на 50%. Глава Белого дома уверяет, что это якобы должно стимулировать развитие соответствующих отраслей промышленности в штатах, пояснили журналисты. При этом глава Белого дома не учел, что американские производители туалетной бумаги и кухонных полотенец 30 лет покупают сырье в Канаде. Вклад канадской древесины в эту важную продукцию довольно заметен: 30% рулона туалетной бумаги и 50% кухонного полотенца. Рост пошлин приведет к двум возможным последствиям: к исчезновению продукции с прилавков и к росту цен, подытожило Bloomberg.

Тарифная война — график изменения цены на сырье из Канады Фото: Bloomberg

"Пошлины Трампа на пиломатериалы Канады рискуют защемить поставки туалетной бумаги. Сценарий рискует восстановить болезненные воспоминания о дефиците туалетной бумаги в эпоху пандемии, когда полки магазинов были пустыми", — говорится в статье.

Bloomberg пояснило, что сырье из Канады — это, например, целлюлоза NBSK, которая ценится за "прочность на разрыв". Заменить ее чем-то аналогичным быстро не получится. В итоге в США начнут закрываться заводы, а людей будут увольнять с работы, объяснили аналитики, которые комментировали ситуацию.

Тарифная война — детали решений Трампа — детали решений Трампа

Тем временем 27 марта Трамп подписал закон, которым поднял пошлины на импортные автомобили на 25%, сообщила на портале Carscoops. В то же время, есть возможность снизить стоимость авто, если в нем будут детали американского производства. Но, чтобы получить эту скидку, детали должны быть сертифицированными соответствующими учреждениями.

Отметим, ранее Фокус писал о других проблемах, которые возникли в США после прихода к власти Дональда Трампа. В первые недели его правления американцы страдали от дефицита яиц. На видео из супермаркетов показывали американцев, которые стояли в длинных очередях, а иногда даже дрались, чтобы купить необходимый продукт за сотни долларов. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что причина дефицита — якобы уничтожение 8 млн кур предыдущим президентом США, Джо Байденом.

Напоминаем, 13 марта глава Белого дома пообещал поднять на 200% пошлины на алкогольные напитки из Европы. Перед этим американский президент пригрозил Канаде поднять пошлины на металлы, если канадцы не отменят поднятие тарифов на электроэнергию.