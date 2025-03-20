Убили миллионы кур: в Белом доме нашли виновного в яичном кризисе в США

Оптовые цены на яйца в американских городах в 2025 году бьют рекорды. Трамп обещал снизить стоимость в свой первый день на посту, но цены выросли на 59% в феврале.

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Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт обвинила в яичном кризисе в США администрацию президента Джо Байдена. Об этом она написала в соцсети Х.

"Администрация Байдена убила почти 8 млн кур накануне инаугурации президента Трампа, что привело к дефициту поставок и росту цен. Яичный кризис — это кризис Байдена, но президент Трамп и Брук Роллинс (министр сельского хозяйства США, — ред.) его исправляют!" — написала Левитт.

Яичный кризис в США

Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, цены на яйца в США за последние несколько месяцев выросли с $3,42 за десяток до $8,03. Из-за увеличения стоимости продукции в стране начали фиксировать случаи кражи яиц.

Американская администрация теперь просит другие страны помочь им с поставками яиц. Просьба совпала с рядом новых тарифов США на страны, включая Европу, и угрозой дополнительных.

Оптовые цены на яйца в американских городах в 2025 году бьют рекорды, поскольку ускоренная вспышка птичьего гриппа у кур-несушек сокращает поставки. Всего в США было забито 35 млн кур-несушек. Трамп обещал снизить цены на яйца в свой первый день на посту, но цены выросли на 59% в феврале.

Напомним, по данным Кэролайн Левитт, администрация Байдена потратила десятки миллионов долларов на презервативы для Сектора Газы.

Также Фокус писал о желании Трампа больше торговать с Китаем и РФ.