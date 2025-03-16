После многочисленных упреков и угроз США попросили страны ЕС помочь с яйцами
Среди прочих, Штаты обратились к Дании. Ранее эту страну в Белом доме обвиняли в том, что она не хочет отдавать Гренландию.
Министерство сельского хозяйства США обратилось к странам Европы с просьбой о яйцах. Просьба совпала с рядом новых тарифов США на страны, включая Европу, и угрозой дополнительных. Президент Дональд Трамп также пригрозил экономическими санкциями, если Дания не передаст контроль над Гренландией Соединенным Штатам. Об этом сообщает Reuters.
Оптовые цены на яйца в США бьют рекорды, поскольку ускоряющаяся вспышка птичьего гриппа у кур-несушек сокращает поставки. Всего в США было забито 35 млн кур-несушек. Трамп обещал снизить цены на яйца в свой первый день в должности, но цены выросли на 59% в феврале.
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Письмо, рассмотренное агентством Reuters, показало, что представитель Министерства сельского хозяйства США в Европе в конце февраля направил официальные запросы странам-производителям яиц с целью получения информации об их способности и готовности экспортировать яйца на американский рынок. США также запросили яйца у Финляндии, Швеции и Нидерландов.
"Мы все еще ждем дальнейших указаний от Вашингтона относительно дальнейших шагов, но можете ли вы оценить количество яиц, которые могут быть поставлены в Соединенные Штаты (при условии, что они соответствуют всем требованиям импорта)", — говорится в последующем письме, направленном в Датскую ассоциацию производителей яиц в начале марта. А в последнем письме в США пытались выяснить, сколько яиц они могли получить от Дании.
Датская ассоциация производителей яиц заявила, что рассмотрит этот вопрос, но в Европе нет излишков яиц.
"Во всем мире наблюдается нехватка яиц, поскольку потребление растет, и многие страдают от птичьего гриппа", — добавил он.
Представитель компании сообщил, что они запросили более подробную информацию об условиях такого соглашения, подчеркнув, что экспорт яиц в США затруднен из-за правил, связанных с гигиеной, и других факторов.
При этом Финская ассоциация птицеводства заявила, что с ней тоже связывались по поводу поставок яиц в США. Но исполнительный директор организации Веера Лехтиля сообщила, что Финляндия не будет отправлять яйца в США, поскольку с властями США не проводились переговоры о доступе на рынок. Это может быть затяжным процессом, включающим обширные проверки и исследования.
"Начать экспорт — непростая задача, поскольку нет согласованных правил", — сказала Лехтиля.
Она отметила, что даже если бы Финляндия смогла начать экспорт, это не принесло бы большой выгоды США.
"Из-за птичьего гриппа там пришлось забить миллионы птиц. У нас в Финляндии всего четыре миллиона кур-несушек. Количество, которое мы могли бы экспортировать, не решило бы проблему нехватки яиц", — сказала она.
Турция заявила в феврале, что начала экспортировать около 15 000 тонн яиц в США.
Напомним, в феврале неизвестные злоумышленники украли из магазина в США 100 тысяч яиц. В полиции заявили, что не удивлены.
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