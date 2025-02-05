В США из магазина украли 100 тысяч яиц: в полиции не удивились

Согласно данным правительства США, за последний год цены на яйца выросли более чем на 65%.

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В США в штате Пенсильвания произошла необычно масштабная кража. Воры украли в бакалейном магазине 100 тысяч яиц. Об этом пишет ВВС.

Стоимость похищенного стратегического продукта составляет 40 тысяч американских долларов.

По словам полиции, ограбление произошло 1 февраля в Гринкасле. Воры обнесли грузовик компании Pete & Gerry's Organics, которая занимается продажей органических яиц, которые несут куры, выращенные на пастбищах и на специальном питании. Автомобиль с яйцами был припаркован на территории бакалейного магазина.

Правоохранители говорят, что кража произошла из-за того, что цена на яйца выросла во время эпидемии птичьего гриппа, что сделало их неожиданно дорогим вариантом меню.

Согласно данным правительства США, за последний год цены на яйца выросли более чем на 65%. Министерство сельского хозяйства прогнозирует, что расходы вырастут примерно на 20% в 2025 году.

Американская сеть ресторанов Waffle House, которая предлагает посетителям жареные яйца объявила о повышении цен на каждое приготовленное яйцо на 50 центов и назвала это "временной целевой надбавкой, связанной с беспрецедентным ростом цен на яйца".

По данным Министерства сельского хозяйства, эпидемия птичьего гриппа началась в 2022 году и в последние месяцы привела к вспышкам в США.

Агентство отмечает, что только за декабрь цены выросли более чем на 8%.

Данные департамента также показывают, что средняя цена за картонную коробку составляла 2,51 доллара (104,24 грн) США в декабре 2023 года и достигла 4,15 доллара (172,15 грн) в 2024-м. Полки в магазинах с яйцами в США опустели.

Напомним, что 11 декабря сообщалось, что цены в Украине рекордно поднялись. Больше всего подорожали яйца.

Также 27 января сообщалось, что цены в Украине будут только расти. Цена на масло в первой половине года удивит, молоко дорожает из-за дефицита, а масло уже трудно найти по цене менее 100 гривен.