Цены в Украине рекордно поднялись: какие продукты подорожали больше всего

Абсолютным рекордсменом среди продуктов питания стали яйца.

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В ноябре в Украине цены на продукты питания увеличились на 4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 14,4% в годовом выражении. Сильнее всего подорожали яйца (+54,6%) и овощи (+13,7%). В то же время фрукты и сахар подешевели на 1,5% и 1,3% соответственно. Об этом сообщает Госстат.

Ноябрь 2024 года подтвердил продолжающийся рост потребительских цен в Украине, особенно заметный в сегменте продуктов питания, которые занимают значительную долю в расходах семей.

По сравнению с октябрем, стоимость продуктов увеличилась в среднем на 4%, а за год – на 14,4%. Лидером подорожания стали яйца, чья цена выросла на 54,6% за месяц и на 30,6% за год. Это объясняется сезонными особенностями, снижением объемов производства и удорожанием кормов.

Какие продукты подорожали больше всего

Цены на молочные продукты, включая молоко, твердый и мягкий сыр, выросли за месяц на 5,6%, а в годовом выражении – на 16,6% и 14,6% соответственно. Увеличение стоимости связано с высокими расходами на производство и транспортировку.

Овощи подорожали на 13,7% за месяц и на 62,9% за год. Особенно заметный рост наблюдается у сезонных овощей, что объясняется их ограниченным количеством на рынке и сложностями в логистике.

Цены на масло выросли на 5,2% за месяц и на 30,7% за год, а подсолнечное масло подорожало на 5% за месяц и на 12,5% за год. Основными причинами стали рост себестоимости производства и увеличение спроса на экспорт.

Хлеб подорожал на 2,2% за месяц и на 15,8% за год, а макаронные изделия – на 1,7% за месяц и на 8,6% за год. Увеличение стоимости этих продуктов связано с подорожанием зерна и энергоносителей.

Не все продукты подверглись росту цен. Некоторые товары даже подешевели:

фрукты: их цена снизилась на 1,5% за месяц, хотя за год они подорожали на 24,7%;

сахар: подешевел на 1,3% за месяц и на 3,6% за год, что может быть связано с увеличением урожая сахарной свеклы.

По данным статистики, инфляция в ноябре 2024 года составила 1,9% за месяц и 11,2% за год. Продукты питания остаются категорией, наиболее влияющей на рост потребительских цен. Удорожание связано с экономическими и сезонными факторами, а также с ростом затрат на производство.

Напомним, из-за роста цены продуктов приготовление салата "Оливье" на Новый год обойдется существенно дороже, чем в прошлом году. Морковь выросла в цене на 256%, а картофель — на 151%.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует подорожание продуктов с 15 декабря.