Ціни в Україні рекордно піднялися: які продукти подорожчали найбільше

Абсолютним рекордсменом серед продуктів харчування стали яйця.

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У листопаді в Україні ціни на продукти харчування збільшилися на 4% порівняно з попереднім місяцем і на 14,4% у річному вираженні. Найсильніше подорожчали яйця (+54,6%) та овочі (+13,7%). Водночас фрукти та цукор подешевшали на 1,5% і 1,3% відповідно. Про це повідомляє Держстат.

Листопад 2024 року підтвердив триваюче зростання споживчих цін в Україні, особливо помітне в сегменті продуктів харчування, які займають значну частку у витратах сімей.

Порівняно з жовтнем, вартість продуктів збільшилася в середньому на 4%, а за рік — на 14,4%. Лідером подорожчання стали яйця, чия ціна зросла на 54,6% за місяць і на 30,6% за рік. Це пояснюється сезонними особливостями, зниженням обсягів виробництва і подорожчанням кормів.

Які продукти подорожчали найбільше

Ціни на молочні продукти, включно з молоком, твердим і м'яким сиром, зросли за місяць на 5,6%, а в річному вираженні — на 16,6% і 14,6% відповідно. Збільшення вартості пов'язане з високими витратами на виробництво і транспортування.

Овочі подорожчали на 13,7% за місяць і на 62,9% за рік. Особливо помітне зростання спостерігається у сезонних овочів, що пояснюється їхньою обмеженою кількістю на ринку і складнощами в логістиці.

Ціни на олію зросли на 5,2% за місяць і на 30,7% за рік, а соняшникова олія подорожчала на 5% за місяць і на 12,5% за рік. Основними причинами стали зростання собівартості виробництва і збільшення попиту на експорт.

Хліб подорожчав на 2,2% за місяць і на 15,8% за рік, а макаронні вироби — на 1,7% за місяць і на 8,6% за рік. Збільшення вартості цих продуктів пов'язане з подорожчанням зерна та енергоносіїв.

Не всі продукти зазнали зростання цін. Деякі товари навіть подешевшали:

фрукти: їхня ціна знизилася на 1,5% за місяць, хоча за рік вони подорожчали на 24,7%;

цукор: подешевшав на 1,3% за місяць і на 3,6% за рік, що може бути пов'язано зі збільшенням урожаю цукрових буряків.

За даними статистики, інфляція в листопаді 2024 року становила 1,9% за місяць і 11,2% за рік. Продукти харчування залишаються категорією, яка найбільше впливає на зростання споживчих цін. Подорожчання пов'язане з економічними та сезонними факторами, а також зі зростанням витрат на виробництво.

Нагадаємо, через зростання ціни продуктів приготування салату "Олів'є" на Новий рік обійдеться істотно дорожче, ніж торік. Морква зросла в ціні на 256%, а картопля — на 151%.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин прогнозує подорожчання продуктів з 15 грудня.