Цены на крупу вырастут на 25%: эксперт советует покупать по 10 кг продуктов впрок (видео)

Основными причинами роста цен Зиновий Свереда назвал высокую инфляцию, военные действия, а также демографический фактор — нехватку рабочей силы из-за мобилизации мужчин.

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Цены на основные продукты питания в Украине в 2025 году существенно подорожают. Например, гречка может вырасти в цене на 20-25%. Такой прогноз озвучил доктор социальной экономики Зиновий Свереда в эфире телеканала "Киев" во вторник, 10 декабря.

По словам эксперта, подорожание коснется всех категорий продуктов. По его мнению, украинцам стоит заблаговременно планировать закупки, чтобы избежать дополнительных расходов.

"То, что показывают банкиры инфляцию на уровне этого месяца 9,7%, то в среднем гречка увеличится на 20-25%, как и любые виды продуктов. Сейчас самое важное можно больше закупать не по килограмму, а по 10 килограммов. В любом случае все продукты зимой и в начале весны всегда дорожают. Но у нас, кроме того, высокая инфляция, боевые действия и нехватка мужчин. Оно будет добавлять еще лишних 10-15% увеличения к цене", — пояснил Свереда.

На вопрос, какие продукты могут подешеветь, специалист заявил, что уменьшения цен не будет, ведь Украина имеет большие расходы на социальную сферу и войско.

Напомним, из-за роста цены продуктов приготовление салата "Оливье" на Новый год обойдется существенно дороже, чем в прошлом году. Морковь выросла в цене на 256%, а картофель — на 151%.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует подорожание продуктов с 15 декабря.