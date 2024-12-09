"Оливье" подорожал на четверть: сколько стоит новогодний салат в этом году

Морковь по сравнению с прошлым годом выросла в цене на 256%, а картофель — на 151%. Экономический эксперт Олег Пендзин объясняет это неурожаем из-за аномальной засухи.

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Из-за роста цены продуктов "дешевого сегмента" приготовить оливье на Новый год 2025 обойдется существенно дороже, чем в прошлом году. На цены повлияли неурожай из-за аномальной жары и падение реальных доходов населения, сказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире "Новости.Live".

Олег Пенздин объяснил рост цен на продукты для "Оливье". На видео с 25:00.

По данным "Новини.Live", в этом году стоимость традиционного новогоднего салата "Оливье" выросла на 27% по сравнению с прошлым годом. Больше всего подорожали морковь и картофель — на 256% и 151% соответственно. Меньше всего прибавили в цене горошек (на 8%) и майонез (на 11%). Если на Новый год 2023-2024 общая стоимость салата составляла в среднем 191,52 грн, то в этом году — 243,96 грн.

По словам экономического эксперта Олега Пендзина, "Оливье" не дает полного представления о потребительской корзине украинцев. Ее подорожание отражает прежде всего рост цен на овощи, который вызвал плохой урожай из-за засухи и аномальной жары.

"У нас с вами овощи выросли, Госкомстат говорит, на 70% в среднем", — сказал Пендзин.

Также средний класс начал экономить на питании из-за падения реальных доходов населения, утверждает эксперт. Опрос Центра Разумкова показал, что минимум 44% украинцев признают, что им не хватает денег на необходимые продукты.

"Они экономят на продуктах и покупают продукты худшего качества. Среди опрошенных 15% отказались ответить, то есть можно считать, что это не 44%, а все 60%", — отметил экономист.

По мнению эксперта, это говорит о том, что средний класс перешел с более дорогой продовольственной корзины на более дешевую.

"Если мы с вами богатые — мы больше едим мяса и молокопродуктов, если бедные — хлеба и картофеля. Представим себе, в так называемом "дешевом сегменте продуктов", кроме традиционного уменьшения предложения, еще и вырос спрос. Туда начали заходить люди, которые раньше себе гораздо больше позволяли, что касается продуктов", — пояснил Пендзин.

Эксперт отметил, что когда предложения меньше, а спроса больше — цена растет. Поэтому тот сегмент, который используется для салата оливье, сильно вырос в цене, и соответственно выросла стоимость салата.

"Кстати, мясо подорожало всего лишь на 3%, потому что оно является дорогим сегментом. И рыба подорожала не сильно", — добавил экономист.

Напомним, 4 декабря в СМИ объясняли, почему в Украине на 50% подорожали продукты и сколько еще продлится рост цен. Отмечается, что больше всего в последнее время подорожали фрукты, а больше всего на цены повлияли неурожаи и атаки РФ на украинскую энергетику.

Также 23 ноября Олег Пендзин предупреждал, что перед зимними праздниками из-за повышения спроса могут подскочить цены на продукты, которые ранее не испытывали влияния инфляции. В частности это касается мяса и рыбы.