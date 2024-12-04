В Украине на 50% подорожали продукты: в чем причина и как долго еще будут расти цены

Больше всего цена подскочила на фрукты, а меньше всего — на масла. Эксперт Дмитрий Боярчук связал состояние экономики с постоянным переносом срока завершения войны.

За время полномасштабной войны ощутимо выросли цены на продукты в Украине. В "Радио Свобода" 3 декабря объяснили, почему так и как долго еще будут расти цены.

В Украине подскочили цены на продукты

Сейчас в украинских супермаркетах средняя цена на десяток яиц — 80 гривен, на масло — 100-120 гривен, а на 350 граммов творога — 85 гривен. Цены на услуги, лекарства и транспорт тоже выросли. Инфляция в течение года выросла на 10%.

По мнению экспертов, больше всего на повышение цен на продукты повлияли два фактора — неурожай и разрушение энергетики.

"Стоимость одного киловатта от генератора в десятки раз больше, чем то, что даже платит обычный потребитель. Понятно, что бизнес эти все расходы закладывает в цены", — пояснил исполнительный директор аналитического центра CASE Украина Дмитрий Боярчук.

Экономист Олег Пендзин отметил, что год был неурожайным, и это в основном повлияло на подорожание.

"Мы собрали на 30% меньше картофеля. Соответственно, что картофель пошел вверх. 70% стоимости яйца — это комбикорм, кукуруза. Мы собрали минус 10 миллионов тонн зерновых. Надо понимать, что это не могло не сказаться на стоимости", — уточнил он.

Кроме того, из-за обстрелов и наступления ВС РФ уменьшилась площадь, которую могут обрабатывать фермеры. Это больше влияет на экспорт, ведь, по оценке экспертов, внутренний рынок пока удается наполнять полностью.

В Государственной службе статистики предоставили данные об изменении цен на продукты за последние три года. В целом индекс потребительских цен вырос на 144,2%, то есть подорожание составило 44,2%.

Цена выросла на:

продукты и безалкогольные напитки — на 50,8%;

транспорт — на 57,1%;

связь — на 20,8%;

образование — на 38,4%.

Больше всего среди продуктов подорожали фрукты — на 109,8%. Меньше всего изменилась стоимость пищевых масел (кроме оливкового) — на 6,7%.

Инфографика по подорожанию в Украине Фото: Радіо Свобода

Как долго еще будут расти цены

По мнению Боярчука, в экономическом контексте Украина движется по пессимистическому сценарию.

"В первую очередь потому, что каждый год прогнозировали, ожидали, закладывали предположение, что война, например, закончится к середине 2023 года, к середине 2024 года", — отметил он.

Пендзин высказал другое мнение. По его словам, несмотря на 10% инфляции Украине удается сохранять баланс между социальными выплатами и финансированием обороны, а это свидетельствует о хорошем состоянии экономики. Эксперт вспомнил об инициативах правительства перед праздниками по финансовой помощи и объяснил, что это улучшает покупательную способность граждан.

Боярчук спрогнозировал, что подорожание продлится как минимум до конца холодов. На цены на продукты влияет то, что предприятия вынуждены использовать генераторы вместо более дешевой электроэнергии.

"Где-то в конце зимы будет видно, в каком виде, в каком состоянии мы перезимовали. Потому что одна история, когда у вас отключения определенные по графику несколько часов в день, а другая история, когда у вас это может быть, например, два дня в неделю сплошного альтернативного питания", — отметил эксперт.

Точных прогнозов на 2025 год эксперты не дали. Однако оба согласились в том, что развитие экономики в основном будет зависеть от двух факторов — помощи партнеров и ситуации с безопасностью.

Напомним, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал, какие продукты подорожают перед Рождеством и Новым годом.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка объяснил, почему подскочила цена на куриные яйца, и спрогнозировал еще большее подорожание.