В Україні на 50% подорожчали продукти: в чому причина та як довго ще будуть рости ціни

Найбільше ціна підскочила на фрукти, а найменше — на олії. Експерт Дмитро Боярчук пов’язав стан економіки з постійним перенесенням терміну завершення війни.

За час повномасштабної війни відчутно зросли ціни на продукти в Україні. У "Радіо Свобода" 3 грудня пояснили, чому так та як довго ще зростатимуть ціни.

В Україні підскочили ціни на продукти

Нині в українських супермаркетах середня ціна на десяток яєць — 80 гривень, на масло — 100-120 гривень, а на 350 грамів кисломолочного сиру — 85 гривень. Ціни на послуги, ліки й транспорт теж зросли. Інфляція протягом року виросла на 10%.

На думку експертів, найбільше на підвищення цін на продукти вплинули два фактори — неврожай та руйнування енергетики.

"Вартість одного кіловата від генератора в десятки разів більша, ніж те, що навіть платить звичайний споживач. Зрозуміло, що бізнес ці всі витрати закладає в ціни", — пояснив виконавчий директор аналітичного центру CASE Україна Дмитро Боярчук.

Економіст Олег Пендзин зауважив, що рік був неврожайним, і це в основному вплинуло на подорожчання.

"Ми зібрали на 30% менше картоплі. Відповідно, що картопля пішла вгору. 70% вартості яйця — це комбікорм, кукурудза. Ми зібрали мінус 10 мільйонів тонн зернових. Треба розуміти, що це не могло не позначитися на вартості", — уточнив він.

Окрім того, через обстріли й наступ ЗС РФ зменшилась площа, яку можуть обробляти фермери. Це більше впливає на експорт, адже, за оцінкою експертів, внутрішній ринок поки вдається наповнювати повністю.

У Державній службі статистики надали дані про зміну цін на продукти за останні три роки. Загалом індекс споживчих цін зріс на 144,2%, тобто подорожчання склало 44,2%.

Ціна зросла на:

продукти та безалкогольні напої — на 50,8%;

транспорт — на 57,1%;

зв’язок — на 20,8%;

освіта — на 38,4%.

Найбільше з-поміж продуктів подорожчали фрукти — на 109,8%. Найменше змінилась вартість харчових олій (окрім оливкової) — на 6,7%.

Інфографіка щодо подорожчання в Україні Фото: Радіо Свобода

Як довго ще зростатимуть ціни

На думку Боярчука, в економічному контексті Україна рухається за песимістичним сценарієм.

"Насамперед тому, що кожного року прогнозували, очікували, закладали припущення, що війна, наприклад, закінчиться до середини 2023 року, до середини 2024 року", — зазначив він.

Пендзин висловив іншу думку. З його слів, попри 10% інфляції Україні вдається зберігати баланс між соціальними виплатами та фінансуванням оборони, а це свідчить про хороший стан економіки. Експерт згадав про ініціативи уряду перед святами щодо фінансової допомоги та пояснив, що це покращує купівельну спроможність громадян.

Боярчук спрогнозував, що подорожчання триватиме щонайменше до кінця холодів. На ціни на продукти впливає те, що підприємства змушені використовувати генератори замість дешевшої електроенергії.

"Десь наприкінці зими буде видно, в якому вигляді, в якому стані ми перезимували. Тому що одна історія, коли у вас відключення певні по графіку кілька годин на день, а інша історія, коли у вас це може бути, наприклад, два дні на тиждень суцільного альтернативного живлення", — зауважив експерт.

Точних прогнозів на 2025 рік експерти не дали. Однак обидва погодились у тому, що розвиток економіки здебільшого залежатиме від двох факторів — допомоги партнерів та безпекової ситуації.

Нагадаємо, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін розповів, які продукти подорожчають перед Різдвом та Новим роком.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка пояснив, чому підскочила ціна на курячі яйця, та спрогнозував ще більше подорожчання.