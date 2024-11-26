Яйця в Україні ще більше подорожчають: експерт пояснив, коли ціна почне падати

Ціна на яйця відчутно зросла. Аналітик УКАБ Максим Гопка розповів про причини, через які сталося подорожчання, та спрогнозував, коли вартість стабілізується.

Осінь 2024 року "порадувала" стрибком цін на яйця. Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка у коментарі "Факти ICTV" 26 листопада пояснив, у чому причина подорожчання.

Чому ціна на яйця так підскочила

Одна з причин подорожчання — збільшення собівартості виробництва. Ціни на фуражну пшеницю, кукурудзу та соняшниковий шрот зросли, тому корми подорожчали й вартість утримання курей збільшилась. Також зросла у ціні й електроенергія, а її споживання з приходом холодів лише збільшується. Птахам потрібно комфортне середовище, в тому числі підсвітка через короткий світловий день.

"Крім цього, маємо сезонний фактор, зокрема зменшується пропозиція від домогосподарств, яка є стабільно високою з травня до вересня", — зауважив експерт.

Промислове виробництво яєць в Україні повернулось на рівень як до повномасштабної війни, але на ціноутворення впливають попит і витрати. За січень-вересень цього року виробництво зросло на 2,1%. Підприємства наростили його на 7,4%, а господарства — зменшили на 3%.

Порівняльна таблиця за даними УКАБ, як змінилися ціни за рік у різних виробників яєць Фото: Факти ICTV

Як довго ціна на яйця буде рости

Гопка пояснив, що влітку вартість яєць традиційно нижча. Це пояснюється вищою пропозицією й необхідністю швидко продати товар. Восени ж ціни ростуть.

"До кінця року ціна може зрости ще на 10%", — спрогнозував аналітик.

Він уточнив, що вартість ще збільшуватиметься через додаткові витрати виробників на обігрів і освітлення. Однак вже навесні ціна на яйця має стабілізуватись, адже пропозиція збільшиться.

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