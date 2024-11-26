Ціни на каву вперше за 27 років побили рекорд: експерти пояснили причини здорожчання

Причиною зростання цін на популярний напій є дефіцит врожаю зерен у Бразилії. Експерти попереджають, що вже найближчим часом є ймовірність зростання вартості кави.

Вперше з 1997 року ф'ючерси на найпопулярніший сорт кави арабіка (Arabica) зросли до максимуму. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані торгів.

Наразі контракти березень 2025 року подорожчали на 3,03% і на піку сягнули $3,11 за фунт арабіки. Водночас торги на біржі щодо січневих поставок на іншу популярну марку кави, робусту, теж зросли — наразі 1 кг такої кави вже коштує $5,327 за тонну.

Динаміка цін на каву за останні роки (інфографіка: Bloomberg)

Експерти переконані, що головною причиною зростання ціни до 27-річного максимуму стали новини з Бразилії, яка є одним з головних світових експортерів кави. Трейдери відзначають, що через неврожай та посуху може виникнути дефіцит кавових зерен.

Журналісти пишуть, що попри достатню кількість запасів у постачальників, наразі виробники активно скорочують пропозицію на ринку на випадок, якщо січневий звіт Мінагропром Бразилії оприлюднить дані нижче очікуваного рівня 1.7 млн мішків кавових зерен.

Аналітик Rabobank Гільєрме Морія каже, що на потенціал урожаю кави "безумовно вплинув тривалий сухий і спекотний період, який вплинув на посіви кави арабіки до вересня".

"Наразі є побоювання, що плоди кави не встигнуть дозріти, а це піддає цілий врожай небезпеці того, що може бути дефіцит", — констатує пан Морія.

ЗМІ додає, що поганий врожай очікується за оцінками Мінсільгоспу США. Там переконані, що Бразилія поставить лише 1.2 млн мішків з зернами, що призведе до появи значного дефіциту. Саме побоювання відсутності достатньої кількості зерен впливає на всю продукцію — від зерен до меленої та розчинної кави.

Нагадаємо, Фокус розповідав про те, чому не можна пити каву на голодний шлунок. Експерти радять пити її після сніданку, адже інакше можуть виникнути проблеми через споживання популярного напою.

Також ми писали, що чоловік допив свою каву, але не був готовий до подальших наслідків. Своєю історією чоловік на ім'я Джессі нагадав людям, що навіть звичайний похід за кавою може піднести абсолютно несподівані сюрпризи.