Цены на кофе впервые за 27 лет побили рекорд: эксперты объяснили причины подорожания

Причиной роста цен на популярный напиток является дефицит урожая зерен в Бразилии. Эксперты предупреждают, что уже в ближайшее время есть вероятность роста стоимости кофе.

Впервые с 1997 года фьючерсы на самый популярный сорт кофе арабика (Arabica) выросли до максимума. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные торгов.

Сейчас контракты марта 2025 года подорожали на 3,03% и на пике достигли $3,11 за фунт арабики. В то же время торги на бирже по январским поставкам на другую популярную марку кофе, робусту, тоже выросли — сейчас 1 кг такого кофе уже стоит $5,327 за тонну.

Динамика цен на кофе за последние годы (инфографика: Bloomberg)

Эксперты убеждены, что главной причиной роста цены до 27-летнего максимума стали новости из Бразилии, которая является одним из главных мировых экспортеров кофе. Трейдеры отмечают, что из-за неурожая и засухи может возникнуть дефицит кофейных зерен.

Журналисты пишут, что несмотря на достаточное количество запасов у поставщиков, сейчас производители активно сокращают предложение на рынке на случай, если январский отчет Минагропром Бразилии обнародует данные ниже ожидаемого уровня 1,7 млн мешков кофейных зерен.

Аналитик Rabobank Гильерме Мория говорит, что на потенциал урожая кофе "безусловно повлиял длительный сухой и жаркий период, который повлиял на посевы кофе арабики до сентября".

"Сейчас есть опасения, что плоды кофе не успеют созреть, а это подвергает целый урожай опасности того, что может быть дефицит", — констатирует господин Мория.

СМИ добавляет, что плохой урожай ожидается по оценкам Минсельхоза США. Там убеждены, что Бразилия поставит только 1,2 млн мешков с зернами, что приведет к появлению значительного дефицита. Именно опасения отсутствия достаточного количества зерен влияет на всю продукцию — от зерен до молотого и растворимого кофе.

Напомним, Фокус рассказывал о том, почему нельзя пить кофе на голодный желудок. Эксперты советуют пить его после завтрака, ведь иначе могут возникнуть проблемы из-за потребления популярного напитка.

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