Высокий уровень сахара и кортизол: почему нельзя пить кофе пить кофе на голодный желудок

Для многих людей утренний кофе является необходимостью, но пить его перед завтраком может быть не лучшей идеей. Узнайте о том, какие проблемы могут возникнуть, если регулярно пить кофе на голодный желудок.

В то время как простой черный кофе имеет множество преимуществ для здоровья, большинство людей обычно выбирает кофе со сливками, сахаром и калорийными сиропами. Когда вы пьете его натощак после многих часов без еды, это может привести к повышению кислотности желудка и вызвать пищеварительный дискомфорт, изжогу и даже скачки сахара в крови. Об этом пишет She Finds.

Тренер по здоровью Каролина Салазар, у которой более 299 тысяч подписчиков на TikTok, раскрыла список вещей, которые она никогда не делает и первым делом было "пить кофе натощак".

Почему нельзя пить кофе натощак

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В то время как большинство людей сразу же заваривают чашку кофе утром, чтобы проснуться, Салазар говорит, что эта привычка на самом деле может иметь неприятные последствия.

"Я никогда не буду пить кофе или напитки с кофеином натощак. Употребление кофеина натощак повышает уровень кортизола, который является гормоном стресса, что вызывает дисбаланс гормонов стресса и, по сути, действительно влияет на уровень сахара в крови", — говорит она. Это приведет к энергетическим сбоям в течение дня и "туману в голове".

Когда лучше пить кофе?

Доктор Елена Дешко добавляет: "В обычный день середина утра, вероятно, лучшее время для употребления кофе. После пробуждения уровень кортизола (гормона стресса) естественным образом находится на самом высоком уровне. Повышенный уровень кортизола в течение длительного времени может нарушить функционирование иммунной системы. Поэтому нежелательно усиливать естественную реакцию кортизола в организме кофеином с самого утра. Отсрочка потребления кофеина до тех пор, пока уровень кортизола немного не снизится, вероятно, более полезна".

Но доктор Дешко отмечает, что разумно "избегать употребления кофе и напитков с кофеином за шесть-восемь часов до отхода ко сну. Кофеин может помешать наступлению сна и ухудшить качество сна".

Вы можете быть удивлены тем, как долго кофеин может оставаться в вашем организме. Врач-натуропат доктор Эрин Стоукс подтверждает, что вам следует ограничить потребление кофеина, особенно после полудня, поскольку кофеин может оставаться в крови до 10 часов. В результате это значительно усложнит засыпание.

Более здоровые альтернативы

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Чтобы наслаждаться кофе без расстройства желудка и повышения гормонов стресса, рекомендуется съесть легкий, сбалансированный завтрак. Цельнозерновой тост с ореховым маслом, греческий йогурт с ягодами и овсянка с горстью орехов — все это отличные варианты. Если вы предпочитаете начинать свой день с напитка, а не с твердой пищи, попробуйте теплую воду с лимоном, травяной чай, кокосовую воду или протеиновый коктейль либо смузи с питательными ингредиентами.

Напомним, 7 преимуществ употребления кофе без подсластителей.

Раньше Фокус писал о.том, как сделать кофе более полезным, не жертвуя вкусом.

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