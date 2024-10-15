7 простых способов сделать кофе более полезным, не жертвуя вкусом

Часто люди отказываются от употребления кофе, считая его вредным для здоровья. На самом же деле, при умеренном употреблении этот напиток принесет организму только пользу. Кроме того, воспользовавшись этими советами, вы сможете повысить его пользу для здоровья.

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Для многих из нас кофе – это нечто большее, чем просто напиток. Это своего рода утренний ритуал, который помогает нам пережить день. Однако, если чашка кофе может быть полезна для здоровья, то добавление сахара, сливок и других добавок может сделать ее менее здоровым выбором. Хорошая новость заключается в том, что вам не нужно отказываться от любимого напитка, чтобы сохранить здоровье. С помощью нескольких простых изменений вы сможете наслаждаться кофе без чувства вины. О простых способах сделать кофе полезнее, пишет Only My Health.

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Откажитесь от сахара и подсластителей

Фото: Freepik

Один из самых быстрых способов сделать кофе более полезным — сократить потребление сахара. Многие ароматизированные сиропы и подсластители могут добавить ненужные калории и повысить уровень сахара в крови, что приведет к упадку сил и энергии в конце дня. Согласно исследованию 2015 года сахар был связан с различными серьезными проблемами со здоровьем, включая ожирение и диабет.

Если вам нужна нотка сладости, выбирайте натуральные альтернативы, такие как мед, кленовый сироп или стевия. Эти варианты менее обработаны и могут содержать дополнительные питательные вещества, в отличие от рафинированного сахара или искусственных подсластителей.

Перейдите на растительное молоко

Если вы обычно добавляете молочные сливки или молоко в кофе, подумайте о переходе на растительные альтернативы, такие как миндальное, овсяное или кокосовое молоко. Эти варианты часто содержат меньше калорий и насыщенных жиров по сравнению с традиционными молочными продуктами, что делает их более здоровым выбором. Кроме того, растительное молоко, например миндальное или овсяное, часто обогащено витаминами и минералами, такими как кальций и витамин D, способствующими здоровью костей.

Используйте корицу для аромата

Вместо того чтобы тянуться к сладким ароматным сиропам, попробуйте добавить в кофе немного корицы. Корица не только придает теплый, успокаивающий вкус, но и обладает множеством преимуществ для здоровья. Она богата антиоксидантами и обладает противовоспалительными свойствами, помогающими регулировать уровень сахара в крови. Эта специя также придает кофе естественный сладкий вкус, поэтому вы можете обнаружить, что вам не нужно добавлять сахар или подсластитель.

Согласно обзору 2022 года ежедневный прием не менее 1,5 граммов (примерно 3/4 чайной ложки) корицы помог снизить уровень триглицеридов, общего холестерина, холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) (плохого холестерина) и уровня сахара в крови у людей с метаболическими заболеваниями.

Добавьте коллаген

Чтобы повысить пользу кофе для здоровья, попробуйте добавить мерную ложку коллагена или протеинового порошка. Коллаген отлично подходит для здоровья кожи, волос и суставов, а протеиновый порошок может помочь вам дольше чувствовать себя сытым, уменьшая желание перекусить между приемами пищи. Только обязательно выбирайте протеин с минимальным количеством добавок и искусственных ингредиентов.

Используйте органические кофейные зерна

Качество вашего кофе имеет такое же значение, как и то, что вы в него добавляете. Выбирая органические кофейные зерна, вы можете уменьшить воздействие вредных пестицидов и химикатов, обычно используемых при выращивании кофе. Органический кофе также часто имеет более насыщенный вкус и может содержать больше полезных антиоксидантов. При заваривании старайтесь выбирать цельные зерна и перемалывать их самостоятельно, так как предварительно молотый кофе может быстрее потерять свои питательные вещества.

Пейте черный кофе

Фото: Freepik

Один из самых здоровых способов наслаждаться кофе — употреблять его в натуральном виде или с минимальными добавками. Черный кофе от природы низкокалориен и лишен сахара и жиров. Если вы предпочитаете избегать черного кофе, подумайте о том, чтобы добавить небольшое количество молока или каплю меда, чтобы он оставался легким. Употребление кофе с меньшим количеством добавок помогает поддерживать природные антиоксиданты, присутствующие в кофейных зернах, что может привести к улучшению метаболизма и снижению риска некоторых заболеваний.

Выбирайте правильное время

Время употребления кофе также может повлиять на его пользу для здоровья. Многие люди тянутся за первой чашкой кофе, как только просыпаются, но лучше подождать час или два. Естественный уровень кортизола в организме выше утром, поэтому немедленное употребление кофе может привести к перевозбуждению и нервозности. Старайтесь наслаждаться кофе в середине утра, между приемами пищи, когда уровень кортизола падает. Это позволит вам ощутить все преимущества кофеина, не перегружая свой организм.

Напомним, 4 главных преимущества и недостатка кофе без кофеина.

Ранее Фокус писал о том, как правильно пить кофе по утрам и не толстеть.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту