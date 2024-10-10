Декаф: 4 главных преимущества и недостатка кофе без кофеина

Кофе без кофеина — это кофе, в котором большая часть кофеина удалена из кофейных зерен. Узнайте о преимуществах и недостатках этого напитка для вашего здоровья.

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Для любителей кофе, которые хотят насладиться насыщенным вкусом любимого напитка без дрожи и тревоги, связанной с кофеином, кофе без кофеина является заманчивой альтернативой В кофе без кофеина, часто называемый "декаф", удалена большая часть кофеина, что является более мягким вариантом для тех, кто хочет сократить потребление стимуляторов. Но дает ли переход на кофе без кофеина какие-либо дополнительные преимущества для здоровья, или обычный кофе по-прежнему является фаворитом? Давайте рассмотрим, что такое кофе без кофеина, как он соотносится с обычным кофе и является ли он более здоровым вариантом. Об этом пишет Only My Health.

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Как готовится кофе без кофеина?

Фото: Freepik

Консультант по клинической диетологии Пуджа Шах Бхава объясняет: "Почти 97% кофеина удаляется из кофейных зерен путем обработки определенными безвредными химическими веществами. Кофеин растворим в некоторых химических растворителях, таких как углекислый газ или угольный фильтр, который удаляет кофеин. Бобы декофеинизируются перед обжаркой и измельчением".

Несмотря на удаление большей части кофеина, кофе без кофеина не является полностью очищенным от кофеина. Одна чашка кофе без кофеина содержит около 0-7 мг кофеина по сравнению с 70-140 мг, содержащимися в обычной чашке кофе.

Пищевая ценность кофе без кофеина

Помимо содержания кофеина, питательный профиль кофе без кофеина остается почти таким же, как и у обычного кофе. Однако, как отмечает Бхаве, "кофе без кофеина также имеет примерно на 15% меньшее содержание антиоксидантов, чем обычный кофе, поскольку в процессе декофеинизации происходят небольшие потери антиоксидантов".

Немного сниженный уровень антиоксидантов в кофе без кофеина можно объяснить самим процессом декофеинизации. Тем не менее кофе без кофеина имеет свои преимущества для здоровья. Например, эксперт подчеркивает, что отказ от кофеина помогает "лучшему усвоению железа, кальция и витаминов группы В, поскольку кофеин препятствует усвоению этих питательных веществ".

Преимущества кофе без кофеина

Фото: Pixabay

Более мягкое воздействие на пищеварение. Одним из основных преимуществ кофе без кофеина является то, что он мягче воздействует на пищеварительную систему. Обычный кофе, благодаря содержанию кофеина, часто повышает кислотность и может привести к желудочно-кишечному рефлюксу или изжоге. По словам Бхаве, "кофе без кофеина не вызывает этих проблем, что делает его лучшим вариантом для людей с чувствительным желудком".

Снижение риска развития некоторых видов рака. Кофе без кофеина связан со снижением риска колоректального рака. Бхаве отмечает: "Было доказано, что замена 2 или более чашек обычного кофе, напиток без кофеина снижает риск колоректального рака на 48%".

Улучшение сна и нормализация давления: Избыток кофеина может привести к повышению кровяного давления и нарушению режима сна, что потенциально может вызвать бессонницу. Кофе без кофеина предлагает решение этой проблемы. Как отмечает Бхаве: "Переход на кофе без кофеина может предотвратить эти проблемы, в то же время позволяя людям наслаждаться кофе".

Подходит для беременных и кормящих. Беременным или кормящим женщинам часто рекомендуется ограничить потребление кофеина. Кофе без кофеина представляет собой альтернативу для них, предлагая аналогичный вкус и удовольствие без рисков, связанных с избытком кофеина.

Недостатки кофе без кофеина

Несмотря на свои преимущества, кофе без кофеина имеет некоторые недостатки.

Более низкие эффекты стимуляторов. Обычный кофе известен своими стимулирующими свойствами, помогающими улучшить бдительность и настроение. "Обычный кофе для спортсменов лучше, чем кофе без кофеина, если употреблять его в умеренных количествах", — объясняет Бхаве. Этот стимулирующий эффект — то, на что многие полагаются для повышения бдительности.

Снижение метаболизма. Кофе с кофеином увеличивает скорость метаболизма и способствует сжиганию жира, что делает его популярным среди тех, кто хочет повысить физическую работоспособность или похудеть. Кофе без кофеина не обладает такими же метаболическими преимуществами.

Кому следует выбрать кофе без кофеина?

Обычным кофе можно наслаждаться в умеренных количествах, и, по словам Бхаве, "люди не должны принимать более 400 мг кофеина, что эквивалентно четырем или более чашкам кофе в день". Тем, кто потребляет количество кофеина, рекомендуется перейти на кофе без кофеина, чтобы предотвратить побочные эффекты, такие как беспокойство, сердечная аритмия и проблемы с пищеварением.

Кроме того, людям с высоким кровяным давлением, тревожностью или тем, кто принимает снотворные препараты, следует выбирать кофе без кофеина. Беременным и кормящим женщинам также рекомендуется перейти на кофе без кофеина из соображений безопасности.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту