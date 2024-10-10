Декаф: 4 головні переваги та недоліки кави без кофеїну

Кава без кофеїну — це кава, в якій більшу частину кофеїну видалено з кавових зерен. Дізнайтеся про переваги та недоліки цього напою для вашого здоров'я.

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Для любителів кави, які хочуть насолодитися насиченим смаком улюбленого напою без тремтіння і тривоги, пов'язаної з кофеїном, кава без кофеїну є привабливою альтернативою У каві без кофеїну, часто званої "декафом", видалено більшу частину кофеїну, що є м'якшим варіантом для тих, хто хоче скоротити споживання стимуляторів. Але чи дає перехід на каву без кофеїну будь-які додаткові переваги для здоров'я, чи звичайна кава, як і раніше, є фаворитом? Давайте розглянемо, що таке кава без кофеїну, як вона співвідноситься зі звичайною кавою і чи є вона більш здоровим варіантом. Про це пише Only My Health.

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Як готується кава без кофеїну?

Фото: Freepik

Консультант з клінічної дієтології Пуджа Шах Бхава пояснює: "Майже 97% кофеїну видаляють із кавових зерен шляхом обробки певними нешкідливими хімічними речовинами. Кофеїн розчинний у деяких хімічних розчинниках, таких як вуглекислий газ або вугільний фільтр, який видаляє кофеїн. Боби декофеїнізуються перед обсмажуванням і подрібненням".

Незважаючи на видалення більшої частини кофеїну, кава без кофеїну не є повністю очищеною від кофеїну. Одна чашка кави без кофеїну містить близько 0-7 мг кофеїну порівняно з 70-140 мг, що містяться у звичайній чашці кави.

Харчова цінність кави без кофеїну

Крім вмісту кофеїну, поживний профіль кави без кофеїну залишається майже таким самим, як і у звичайної кави. Однак, як зазначає Бхаве, "кава без кофеїну також має приблизно на 15% менший вміст антиоксидантів, ніж звичайна кава, оскільки в процесі декофеїнізації відбуваються невеликі втрати антиоксидантів".

Трохи знижений рівень антиоксидантів у каві без кофеїну можна пояснити самим процесом декофеїнізації. Проте кава без кофеїну має свої переваги для здоров'я. Наприклад, експерт підкреслює, що відмова від кофеїну допомагає "кращому засвоєнню заліза, кальцію і вітамінів групи В, оскільки кофеїн перешкоджає засвоєнню цих поживних речовин".

Переваги кави без кофеїну

Фото: Pixabay

Більш м'який вплив на травлення. Однією з основних переваг кави без кофеїну є те, що вона м'якше впливає на травну систему. Звичайна кава, завдяки вмісту кофеїну, часто підвищує кислотність і може призвести до шлунково-кишкового рефлюксу або печії. За словами Бхаве, "кава без кофеїну не спричиняє цих проблем, що робить її найкращим варіантом для людей із чутливим шлунком".

Зниження ризику розвитку деяких видів раку. Кава без кофеїну пов'язана зі зниженням ризику колоректального раку. Бхаве зазначає: "Було доведено, що заміна 2 або більше чашок звичайної кави на напій без кофеїну знижує ризик колоректального раку на 48%".

Поліпшення сну і нормалізація тиску: Надлишок кофеїну може призвести до підвищення кров'яного тиску і порушення режиму сну, що потенційно може викликати безсоння. Кава без кофеїну пропонує вирішення цієї проблеми. Як зазначає Бхаве: "Перехід на каву без кофеїну може запобігти цим проблемам, водночас дозволяючи людям насолоджуватися кавою".

Підходить для вагітних і жінок, які годують груддю. Вагітним або жінкам, які годують груддю, часто рекомендується обмежити споживання кофеїну. Кава без кофеїну є альтернативою для них, пропонуючи аналогічний смак і задоволення без ризиків, пов'язаних із надлишком кофеїну.

Недоліки кави без кофеїну

Незважаючи на свої переваги, кава без кофеїну має деякі недоліки.

Нижчі ефекти стимуляторів. Звичайна кава відома своїми стимулювальними властивостями, що допомагають поліпшити пильність і настрій. "Звичайна кава для спортсменів краща, ніж кава без кофеїну, якщо вживати її в помірних кількостях", — пояснює Бхаве. Цей стимулювальний ефект — те, на що багато хто покладається для підвищення пильності.

Зниження метаболізму. Кава з кофеїном збільшує швидкість метаболізму і сприяє спалюванню жиру, що робить її популярною серед тих, хто хоче підвищити фізичну працездатність або схуднути. Кава без кофеїну не має таких самих метаболічних переваг.

Кому слід обрати каву без кофеїну?

Звичайною кавою можна насолоджуватися в помірних кількостях, і, за словами Бхаве, "люди не повинні вживати понад 400 мг кофеїну, що еквівалентно чотирьом або більше чашкам кави на день". Тим, хто споживає кількість кофеїну, рекомендується перейти на каву без кофеїну, щоб запобігти побічним ефектам, як-от занепокоєння, серцева аритмія і проблеми з травленням.

Крім того, людям із високим кров'яним тиском, тривожністю або тим, хто вживає снодійні препарати, слід обирати каву без кофеїну. Вагітним і жінкам, які годують груддю, також рекомендується перейти на каву без кофеїну з міркувань безпеки.

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