30 днів без кави: 7 головних переваг відмови від кофеїну для здоров'я

Відмова від кави всього на місяць може принести значну користь для здоров'я. Від поліпшення сну до поліпшення травлення, скорочення споживання кофеїну може здивувати вас своїм позитивним впливом на загальне самопочуття.

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Багато людей не уявляють свого життя без кави і в помірних кількостях кофеїн приносить користь здоров'ю. Але якщо ви зловживаєте цим напоєм, то можете зіткнутися з несприятливими наслідками для здоров'я. Нівелювати їх допоможе відмова від кофеїну на певний період. Про те, як відмова від кави на місяць допоможе природним чином поліпшити ваше самопочуття, пише Only My Health.

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Поліпшення якості сну

Фото: Freepik

Виключення кофеїну призводить до поліпшення циклів сну, що забезпечує більш глибокий і спокійний сон. Ви прокидаєтеся більш відпочилим і почуваєтеся більш енергійним протягом дня.

Поліпшення травлення

Відмова від кави знижує кислотність у шлунку, що може поліпшити травлення і запобігти таким проблемам, як кислотний рефлюкс або здуття живота.

Стабільний рівень енергії

Без кофеїнових сплесків ваш рівень енергії стабілізується. Це усуває денний спад енергії та забезпечує більш рівномірний, постійний потік енергії протягом дня.

Зниження тривоги

Фото: Freepik

Кофеїн може підвищувати рівень тривожності. Після того як ви його вилучите, ви почуватиметеся менш нервовими, спокійнішими та зосередженішими.

Більш яскравий колір шкіри обличчя

Відмова від кави допомагає організму більш ефективно очищатися, покращуючи тон шкіри і зменшуючи появу темних кіл під очима. Відмова від кави також покращує гідратацію, посилюючи сяйво шкіри.

Поліпшення настрою

Згідно з дослідженням Національного інституту охорони здоров'я (NIH), відмова від кофеїну може зменшити симптоми депресії та покращити стабільність настрою, що свідчить про довгострокові переваги як для фізичного, так і для психічного здоров'я.

Поліпшення засвоєння поживних речовин

Фото: Freepik

Кава може заважати засвоєнню заліза і кальцію. Без неї ваш організм краще засвоює необхідні поживні речовини, підтримуючи здоров'я кісток і загальне харчування.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця