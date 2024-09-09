Більше користі: 5 добавок та спецій, які варто додати до кави

За помірного вживання кава може бути корисною для здоров'я, а додавання до кави деяких інгредієнтів може навіть збільшити її позитивний вплив на організм.

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Кава є одним із найпопулярніших напоїв у світі, і до 85% американців п'ють її щодня. Багато хто любить пити каву з ароматизованими сиропами або вершками, які містять велику кількість доданого цукру і багато калорій. Це може негативно вплинути на рівень цукру в крові, масу тіла і багато іншого. На щастя, є й корисні для здоров'я альтернативи цукру, які можуть зробити вашу каву ще кориснішою. Про це пише Health.

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Кориця

Кориця має теплий і пряний смак, який добре поєднується з багатим, злегка гіркуватим смаком кави. Додавання кориці до кави може допомогти вам скоротити кількість доданого цукру.

Кориця також багата на антиоксидантні та протизапальні сполуки, як-от кумарин, корична кислота, евгенол і коричний альдегід, які допомагають підтримати здоров'я, зменшуючи запалення і підвищуючи природний антиоксидантний захист організму. Спробуйте додати корицю до чорної кави або до лате та капучино, щоб зробити кавові напої ще смачнішими.

Пептиди колагену

Якщо ви шукаєте простий спосіб збільшити споживання білка, то подумайте про додавання пептидів колагену в каву. Пептиди колагену являють собою добре засвоювані ланцюжки амінокислот, отримані з білків тваринного походження, як-от яловичина, птиця і морепродукти. Це зручний спосіб збільшити споживання білка, оскільки їх можна додавати в гарячі та холодні напої, наприклад, у гарячу каву і каву з льодом.

Більшість продуктів з пептидами колагену містять від 10 до 18 грамів білка на мірну ложку, що може допомогти вам задовольнити щоденні потреби в білку.

Дослідження показують, що регулярне вживання пептидів колагену може поліпшити щільність кісток і здоров'я суглобів, збільшити м'язову масу, а також поліпшити здоров'я і зовнішній вигляд шкіри. Колаген — це ідеальний спосіб підвищити користь для здоров'я від кави, оскільки він простий у використанні і має різні смаки, які можуть стати чудовою альтернативою цукру.

Підсолоджувач із плодів ченця

Фото: Pixabay

Скорочення споживання доданого цукру має важливе значення для зміцнення здоров'я і довголіття. Дієти з високим вмістом цукру пов'язані з такими ризиками для здоров'я, як жирова дистрофія печінки, збільшення ваги та серцеві захворювання.

На відміну від багатьох штучних підсолоджувачів, як-от аспартам, плоди монка не мають неприємного присмаку і не пов'язані з ризиками для здоров'я. Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) визнало його безпечним (GRAS), що означає, що підсолоджувач був визнаний безпечним для використання в харчових продуктах.

Деякі продукти з плодів монаха містять еритрит, цукровий спирт, пов'язаний із проблемами зі здоров'ям, тому завжди читайте етикетки на продуктах харчування. Дослідження показують, що регулярне вживання еритритолу може збільшити ризик серцевого нападу, утворення тромбів та інсульту у людей з підвищеним ризиком розвитку серцевих захворювань.

Какао-порошок

Какао-порошок багатий на захисні рослинні сполуки і є одним із найкращих джерел флавоноїдних антиоксидантів, які ви можете їсти. Флавоноїди какао, як-от катехіни, антоціани та проантоціанідини, приносять користь здоров'ю, зменшуючи запалення, захищаючи від ушкодження клітин і підтримуючи серцево-судинну функцію.

На додаток до антиоксидантних і протизапальних сполук, какао багате поживними речовинами, необхідними для здорового регулювання артеріального тиску, як-от магній і калій, що робить какао-порошок чудовим вибором для підтримки здоров'я серця.

Какао можна додавати в чорну каву або змішувати з кавовими напоями, як-от лате і капучино. Щоб приготувати здоровішу версію кави мокко, спробуйте використати какао-порошок, несолодке молоко, еспресо й архат, щоб отримати напій без цукру, багатий на антиоксиданти, який обов'язково задовольнить вашу тягу до шоколаду.

Імбир

Фото: Pixabay

Імбир — це корінь, отриманий із рослини Zingiberofficinale, який має безліч кулінарних і медичних застосувань. Імбир містить понад 100 активних сполук, включно з шогаолами, гінгеролами і парадолами, що мають потужні оздоровчі властивості.

Результати досліджень показують, що вживання імбиру може позитивно вплинути на рівень цукру в крові, ліпідів у крові та артеріальний тиск, а також зменшити запалення в організмі. Завдяки потужній протизапальній дії, регулярне вживання імбиру може знизити ризик запальних захворювань, як-от діабет 2 типу, хвороби серця та деякі види раку.

Як і кориця, імбир має теплий і пряний смак і є популярною добавкою в сезонні кавові напої, як-от імбирний лате. Щоб скоротити споживання доданого цукру, відмовтеся від імбирних пряників і солодкого ароматизованого сиропу, а використовуйте порошкоподібний корінь імбиру, архат і несолодке молоко, щоб приготувати смачне й корисне імбирне лате.

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Раніше Фокус писав про те, які помилки під час приготування можуть зіпсувати смак кави і зробити її гіркою.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця