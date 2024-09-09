Больше пользы: 5 добавок и специй, которые стоит добавить в кофе

При умеренном употреблении кофе может быть полезен для здоровья, а при добавлении в кофе некоторых ингредиентов можно даже увеличить его положительное влияние на организм.

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Кофе является одним из самых популярных напитков в мире, и до 85% американцев пьют его ежедневно. Многие любят пить кофе с ароматизированными сиропами или сливками, которые содержат большое количество добавленного сахара и много калорий. Это может негативно повлиять на уровень сахара в крови, массу тела и многое другое. К счастью, есть и полезные для здоровья альтернативы сахару, которые могут сделать ваш кофе еще полезнее. Об этом пишет Health.

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Корица

Корица обладает теплым и пряным вкусом, который хорошо сочетается с богатым, слегка горьковатым вкусом кофе. Добавление корицы в кофе может помочь вам сократить количество добавляемого сахара.

Корица также богата антиоксидантными и противовоспалительными соединениями, такими как кумарин, коричная кислота, эвгенол и коричный альдегид, которые помогают поддержать здоровье, уменьшая воспаление и повышая естественную антиоксидантную защиту организма. Попробуйте добавить корицу в черный кофе или в латте и капучино, чтобы сделать кофейные напитки еще более вкусными.

Пептиды коллагена

Если вы ищете простой способ увеличить потребление белка, то подумайте о добавлении пептидов коллагена в кофе. Пептиды коллагена представляют собой хорошо усваиваемые цепочки аминокислот, полученные из белков животного происхождения, таких как говядина, птица и морепродукты. Это удобный способ увеличить потребление белка, так как их можно добавлять в горячие и холодные напитки, например, в горячий кофе и кофе со льдом.

Большинство продуктов с пептидами коллагена содержат от 10 до 18 граммов белка на мерную ложку, что может помочь вам удовлетворить ежедневные потребности в белке.

Исследования показывают, что регулярное употребление пептидов коллагена может улучшить плотность костей и здоровье суставов, увеличить мышечную массу, а также улучшить здоровье и внешний вид кожи. Коллаген — это идеальный способ повысить пользу для здоровья от кофе, поскольку он прост в использовании и имеет различные вкусы, которые могут стать отличной альтернативой сахару.

Подсластитель из плодов монаха

Фото: Pixabay

Сокращение потребления добавленного сахара имеет важное значение для укрепления здоровья и долголетия. Диеты с высоким содержанием сахара связаны с такими рисками для здоровья, как жировая дистрофия печени, увеличение веса и сердечные заболевания.

В отличие от многих искусственных подсластителей, таких как аспартам, плоды монка не имеют неприятного привкуса и не связаны с рисками для здоровья. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) признало его безопасным (GRAS), что означает, что подсластитель был признан безопасным для использования в пищевых продуктах.

Некоторые продукты из плодов монаха содержат эритрит, сахарный спирт, связанный с проблемами со здоровьем, поэтому всегда читайте этикетки на продуктах питания. Исследования показывают, что регулярное употребление эритритола может увеличить риск сердечного приступа, образования тромбов, инсульта и даже смерти у людей с повышенным риском развития сердечных заболеваний.

Какао-порошок

Какао-порошок — это богатый питательными веществами продукт, полученный из бобов какао-дерева Theobroma, широко известного как какао.

Какао-порошок богат защитными растительными соединениями и является одним из лучших источников флавоноидных антиоксидантов которые вы можете есть. Флавоноиды какао, такие как катехины, антоцианы и проантоцианидины, приносят пользу здоровью, уменьшая воспаление, защищая от повреждения клеток и поддерживая сердечно-сосудистую функцию.

В дополнение к антиоксидантным и противовоспалительным соединениям, какаю богато питательными веществами, необходимыми для здорового регулирования артериального давления, такими как магний и калий, что делает какао-порошок отличным выбором для поддержания здоровья сердца.

Какао можно добавлять в черный кофе или смешивать с кофейными напитками, такими как латте и капучино. Чтобы приготовить более здоровую версию кофе мокко, попробуйте использовать какао-порошок, несладкое молоко, эспрессо и архат, чтобы получить напиток без сахара, богатый антиоксидантами, который обязательно удовлетворит вашу тягу к шоколаду.

Имбирь

Фото: Pixabay

Имбирь — это корень, полученный из растения Zingiberofficinale, который имеет множество кулинарных и медицинских применений. Имбирь содержит более 100 активных соединений, включая шогаолы, гингеролы и парадолы, обладающие мощными оздоровительными свойствами.

Результаты исследований показывают, что употребление имбиря может положительно повлиять на уровень сахара в крови, липидов в крови и артериальное давление, а также уменьшить воспаление в организме. Благодаря мощному противовоспалительному действию, регулярное употребление имбиря может снизить риск воспалительных заболеваний, таких как диабет 2 типа, болезни сердца и некоторые виды рака.

Как и корица, имбирь имеет теплый и пряный вкус и является популярной добавкой в сезонные кофейные напитки, такие как имбирный латте. Чтобы сократить потребление добавленного сахара, откажитесь от имбирных пряников и сладкого ароматизированного сиропа, а используйте порошкообразный корень имбиря, архат и несладкое молоко, чтобы приготовить вкусный и полезный имбирный латте.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту