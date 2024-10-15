7 простих способів зробити каву кориснішою, не жертвуючи смаком

Часто люди відмовляються від вживання кави, вважаючи її шкідливою для здоров'я. Насправді ж, при помірному вживанні цей напій принесе організму тільки користь. Крім того, скориставшись цими порадами, ви зможете підвищити його користь для здоров'я.

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Для багатьох із нас кава — це щось більше, ніж просто напій. Це свого роду ранковий ритуал, який допомагає нам пережити день. Однак, якщо чашка кави може бути корисною для здоров'я, то додавання цукру, вершків та інших добавок може зробити її менш здоровим вибором. Хороша новина полягає в тому, що вам не потрібно відмовлятися від улюбленого напою, щоб зберегти здоров'я. За допомогою кількох простих змін ви зможете насолоджуватися кавою без почуття провини. Про прості способи зробити каву кориснішою, пише Only My Health.

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Відмовтеся від цукру та підсолоджувачів

Фото: Freepik

Один із найшвидших способів зробити каву кориснішою — скоротити споживання цукру. Багато ароматизованих сиропів і підсолоджувачів можуть додати непотрібні калорії і підвищити рівень цукру в крові, що призведе до занепаду сил і енергії наприкінці дня. Згідно з дослідженням 2015 року цукор був пов'язаний з різними серйозними проблемами зі здоров'ям, включно з ожирінням і діабетом.

Якщо вам потрібна нотка солодощів, обирайте натуральні альтернативи, як-от мед, кленовий сироп або стевія. Ці варіанти менш оброблені й можуть містити додаткові поживні речовини, на відміну від рафінованого цукру або штучних підсолоджувачів.

Перейдіть на рослинне молоко

Якщо ви зазвичай додаєте молочні вершки або молоко в каву, подумайте про перехід на рослинні альтернативи, як-от мигдальне, вівсяне або кокосове молоко. Ці варіанти часто містять менше калорій і насичених жирів порівняно з традиційними молочними продуктами, що робить їх більш здоровим вибором. Крім того, рослинне молоко, наприклад мигдальне або вівсяне, часто збагачене вітамінами та мінералами, такими як кальцій і вітамін D, що сприяють здоров'ю кісток.

Використовуйте корицю для аромату

Замість того щоб тягнутися до солодких ароматних сиропів, спробуйте додати в каву трохи кориці. Кориця не тільки надає теплого, заспокійливого смаку, а й має безліч переваг для здоров'я. Вона багата антиоксидантами і має протизапальні властивості, що допомагають регулювати рівень цукру в крові. Ця спеція також надає каві природного солодкого смаку, тому ви можете виявити, що вам не потрібно додавати цукор або підсолоджувач.

Згідно з оглядом 2022 року, щоденне приймання щонайменше 1,5 грамів (приблизно 3/4 чайної ложки) кориці допомогло знизити рівень тригліцеридів, загального холестерину, холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) (поганого холестерину) та рівня цукру в крові в людей із метаболічними захворюваннями.

Додайте колаген

Щоб підвищити користь кави для здоров'я, спробуйте додати мірну ложку колагену або протеїнового порошку. Колаген чудово підходить для здоров'я шкіри, волосся і суглобів, а протеїновий порошок може допомогти вам довше почуватися ситим, зменшуючи бажання перекусити між прийомами їжі. Тільки обов'язково вибирайте протеїн з мінімальною кількістю добавок і штучних інгредієнтів.

Використовуйте органічні кавові зерна

Якість вашої кави має таке ж значення, як і те, що ви в неї додаєте. Обираючи органічні кавові зерна, ви можете зменшити вплив шкідливих пестицидів і хімікатів, які зазвичай використовуються при вирощуванні кави. Органічна кава також часто має більш насичений смак і може містити більше корисних антиоксидантів. Під час заварювання намагайтеся обирати цільні зерна і перемелювати їх самостійно, оскільки попередньо мелена кава може швидше втратити свої поживні речовини.

Пийте чорну каву

Фото: Freepik

Один із найздоровіших способів насолоджуватися кавою — вживати її в натуральному вигляді або з мінімальними добавками. Чорна кава від природи низькокалорійна і позбавлена цукру та жирів. Якщо ви вважаєте за краще уникати чорної кави, подумайте про те, щоб додати невелику кількість молока або краплю меду, щоб вона залишалася легкою. Вживання кави з меншою кількістю добавок допомагає підтримувати природні антиоксиданти, присутні в кавових зернах, що може призвести до поліпшення метаболізму і зниження ризику деяких захворювань.

Обирайте правильний час

Час вживання кави також може вплинути на її користь для здоров'я. Багато людей тягнуться за першою чашкою кави, тільки-но прокидаються, але краще почекати годину чи дві. Природний рівень кортизолу в організмі вищий вранці, тому негайне вживання кави може призвести до перезбудження і нервозності. Намагайтеся насолоджуватися кавою в середині ранку, між прийомами їжі, коли рівень кортизолу падає. Це дасть вам змогу відчути всі переваги кофеїну, не перевантажуючи свій організм.

Нагадаємо, 4 головні переваги та недоліки кави без кофеїну.

Раніше Фокус писав про те, як правильно пити каву вранці і не товстіти.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця