Високий рівень цукру і кортизолу: чому не можна пити каву пити каву на голодний шлунок

Для багатьох людей ранкова кава є необхідністю, але пити її перед сніданком може бути не найкращою ідеєю. Дізнайтеся про те, які проблеми можуть виникнути, якщо регулярно пити каву на голодний шлунок.

У той час як проста чорна кава має безліч переваг для здоров'я, більшість людей зазвичай обирає каву з вершками, цукром і калорійними сиропами. Коли ви п'єте її натщесерце після багатьох годин без їжі, це може призвести до підвищення кислотності шлунка і викликати травний дискомфорт, печію і навіть стрибки цукру в крові. Про це пише She Finds.

Тренерка зі здоров'я Кароліна Салазар, у якої понад 299 тисяч передплатників на TikTok, розкрила список речей, які вона ніколи не робить, і першою справою було "пити каву натщесерце".

Чому не можна пити каву натщесерце

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Тоді як більшість людей одразу ж заварюють чашку кави вранці, щоб прокинутися, Салазар каже, що ця звичка насправді може мати неприємні наслідки.

"Я ніколи не буду пити каву або напої з кофеїном натщесерце. Вживання кофеїну натщесерце підвищує рівень кортизолу, який є гормоном стресу, що спричиняє дисбаланс гормонів стресу і, по суті, справді впливає на рівень цукру в крові", — каже вона. Це призведе до енергетичних збоїв протягом дня та "туману в голові".

Коли краще пити каву?

Доктор Олена Дешко додає: "У звичайний день середина ранку, ймовірно, найкращий час для вживання кави. Після пробудження рівень кортизолу (гормону стресу) природним чином перебуває на найвищому рівні. Підвищений рівень кортизолу протягом тривалого часу може порушити функціонування імунної системи. Тому небажано посилювати природну реакцію кортизолу в організмі кофеїном із самого ранку. Відтермінування споживання кофеїну доти, доки рівень кортизолу трохи не знизиться, імовірно, більш корисне".

Але доктор Дешко зазначає, що розумно "уникати вживання кави і напоїв з кофеїном за шість-вісім годин до відходу до сну. Кофеїн може перешкодити настанню сну і погіршити якість сну".

Ви можете бути здивовані тим, як довго кофеїн може залишатися у вашому організмі. Лікар-натуропат доктор Ерін Стоукс підтверджує, що вам слід обмежити споживання кофеїну, особливо після полудня, оскільки кофеїн може залишатися в крові до 10 годин. У результаті це значно ускладнить засинання.

Більш здорові альтернативи

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Щоб насолоджуватися кавою без розладу шлунка і підвищення гормонів стресу, рекомендується з'їсти легкий, збалансований сніданок. Цільнозерновий тост з горіховою олією, грецький йогурт з ягодами і вівсянка з жменею горіхів — все це чудові варіанти. Якщо ви віддаєте перевагу починати свій день з напою, а не з твердої їжі, спробуйте теплу воду з лимоном, трав'яний чай, кокосову воду або протеїновий коктейль чи смузі з поживними інгредієнтами.

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Раніше Фокус писав про те, як зробити каву кориснішою, не жертвуючи смаком.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця