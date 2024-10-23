Пийте без цукру: 7 переваг вживання кави без підсолоджувачів

Якщо ви хочете стабілізувати рівень цукру в крові, зменшити кількість калорій або отримати більше користі від чашки кави, спробуйте пити її без цукру.

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Чи замислювалися ви коли-небудь над тим, яким буде смак вашої ранкової кави без цукру? Для багатьох із нас цей напій є першим, про що ми думаємо, тільки-но прокинувшись, тому не відмовляємо собі в смаку, часто додаючи цукор. Але якщо ви подумуєте про те, щоб почати пити каву без цукру, то можете замислитися над питанням, як ця зміна може вплинути на ваше тіло і стан здоров'я. Про те, що станеться, коли ви почнете пити каву без цукру, пише OnlyMyHealth.

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Поліпшення смаку

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Однією з найочевидніших змін, які ви помітите, є виразніший смаковий профіль вашої кави. Без цукру натуральний смак кавових зерен стає більш вираженим. Ви можете вловити відтінки шоколаду, горіхові нотки або навіть фруктові смаки, які раніше не помічали. Цей новий спосіб насолоди кавою дає змогу вам оцінити унікальні характеристики різних сортів зерен і те, як вони заварюються, що зробить кожну чашку захопливим досвідом.

Стабільний рівень цукру в крові

Вживання цукру може призвести до стрибка рівня глюкози в крові, а потім до різкого падіння, внаслідок чого ви відчуєте втому і млявість. Обираючи каву без цукру, ви зможете підтримувати стабільний рівень цукру в крові. Це особливо корисно для людей з діабетом або тих, хто хоче контролювати свою вагу. Нещодавнє дослідження, проведене вченими з Інституту Гарвардська школа громадської охорони здоров'я (HSPH), показало, що у жінок, які вживали каву без цукру, ризик розвитку діабету 2 типу знизився на 8%. Для чоловіків вживання звичайної кави знижувало ризик на 4%, тоді як кава без кофеїну призводила до зниження на 7%.

Поліпшення травлення

У деяких людей вживання цукру може призвести до проблем із травленням, таких як здуття живота і дискомфорт. Якщо ви коли-небудь почувалися ніяково після підсолодженої кави, перехід на чорну каву може поліпшити травлення. Крім того, чорна кава може збільшити вироблення шлункової кислоти, яка допомагає ефективніше розщеплювати їжу. Якщо ви часто відчуваєте проблеми з травленням, відмова від цукру в каві може принести вам необхідне полегшення.

Зниження калорійності раціону

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Якщо ви стежите за споживанням калорій, виключення цукру з кави може значно знизити щоденне споживання калорій. Звичайна чайна ложка цукру містить близько 16 калорій, і якщо ви використовуєте кілька чайних ложок у каві, ці калорії можуть швидко накопичуватися. В огляді 12 досліджень було виявлено, що більше споживання кави може бути пов'язане зі зменшенням жиру в організмі, особливо у чоловіків.

Підвищення концентрації

У той час як кофеїн відомий своєю здатністю підвищувати пильність і концентрацію, вживання разом із цукром іноді може призвести до швидкого енергетичного збою, що впливає на ясність розуму. Коли ви п'єте каву без цукру, ви можете відчувати більш стійке вивільнення енергії, що допомагає зберегти концентрацію і когнітивні функції протягом дня. Це означає, що вам може бути легше залишатися продуктивним, не відволікаючись на коливання енергії, викликані цукром.

Зменшення кількості доданого цукру

Фото: Freepik

Однією з ключових переваг переходу на каву без цукру є те, що вона може допомогти вам позбутися звички покладатися на додані цукри у вашому раціоні. Виключивши цукор із кави, ви зможете легше скоротити споживання цукру в інших сферах вашого раціону. Це зрушення може призвести до більш здорових звичок харчування загалом, потенційно знижуючи ризик розвитку різних проблем зі здоров'ям, пов'язаних із високим споживанням цукру, таких як ожиріння, хвороби серця і діабет 2 типу.

Підвищене споживання антиоксидантів

Кава багата на антиоксиданти, які відіграють вирішальну роль у захисті вашого організму від окислювального стресу і запалення. Коли ви додаєте цукор до кави, він може перешкодити засвоєнню цих корисних сполук. Насолоджуючись кавою без цукру, ви максимально збільшуєте споживання антиоксидантів, що сприяють поліпшенню здоров'я і самопочуття. Ці антиоксиданти також можуть чинити захисну дію проти хронічних захворювань, підтримуючи ваше самопочуття.

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Раніше Фокус писав про те, як правильно пити каву вранці і не товстіти.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.