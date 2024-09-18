Не робіть цієї помилки: як правильно пити каву вранці і не товстіти

Без чашки кави у більшості людей вранці нічого не виходить і все буквально валиться з рук. Але будьте обережні, оскільки деякі нюанси в приготуванні кави можуть нашкодити вашій талії.

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Кава — чудовий спосіб почати день більш сконцентровано і зібрано. Дослідження показали, що гарячий напій з кофеїном стимулює спалювання жиру і змушує зайві кілограми буквально танути. Але величезне значення має те, як ви п'єте каву і як її готуєте. Тому що фатальна помилка в приготуванні кави може дати прямо протилежний ефект. Про це пише Bunte.

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Фото: Pixabay

Якщо ви п'єте вранці гарячу каву з молоком і цукром, це матиме негативні наслідки для вашої фігури, адже подібна звичка в довгостроковій перспективі може призвести до збільшення ваги. Велика кількість цукру і молока вранці негативно впливає на травлення, а отже, і на обмін речовин. Цукор також провокує різкий підйом цукру в крові, в крові, збільшуючи тягу до їжі.

Якщо підвищений потяг до їжі з'являється з самого ранку, то велика ймовірність, що протягом дня ви з'їсте набагато більше калорій. Це може негативно вплинути на вашу вагу. Тому, якщо ви хочете зберегти тонку талію, молоко і цукор у каві — не найкраща ідея. Замість цього вам краще насолодитися просто чорною кавою без цукру і будь-яких інших добавок.

Здорові альтернативи цукру

Якщо ви не хочете пити класичну чорну каву, є більш здорові альтернативи, які допоможуть надати гарячому напою вершкового смаку. Для цього підійдуть натуральні підсолоджувачі, такі як мед або фініковий сироп. Також до кави можна додавати рослинні варіанти молока, наприклад, вівсяне або соєве, яке, до речі, має дуже низьку калорійність.

Чи допомагає кава схуднути?

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Якщо ви уникаєте додавання цукру і молока та п'єте звичайну чорну каву, то напій із кофеїном може мати позитивний вплив на організм. Це пов'язано з тим, що кава стимулює нервову систему і розширює кровоносні судини, саме тому ви відчуваєте прилив енергії.

Крім того, кава сприяє травленню і має м'який сечогінний ефект. Згідно з кількома дослідженнями, гарячий напій здатний приборкати апетит, саме тому чорна кава допомагає схуднути. Загалом, кава також позитивно впливає на обмін речовин.

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Раніше Фокус писав про те, чому варто замінити ранкову каву зеленим чаєм.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця