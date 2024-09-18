Не совершайте эту ошибку: как правильно пить кофе по утрам и не толстеть

Без чашки кофе у большинства людей по утрам ничего не получается и все буквально валится из рук. Но будьте осторожны, так как некоторые нюансы в приготовлении кофе могут навредить вашей талии.

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Кофе – отличный способ начать день более сконцентрировано и собранно. Исследования показали, что горячий напиток с кофеином стимулирует сжигание жира и заставляет лишние килограммы буквально таять. Но огромное значение имеет то, как вы пьете кофе и как его готовите. Потому что фатальная ошибка в приготовлении кофе может дать прямо противоположный эффект. Об этом пишет Bunte.

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Фото: Pixabay

Если вы пьете по утрам горячий кофе с молоком и сахаром, это будет иметь негативные последствия для вашей фигуры, так как подобная привычка в долгосрочной перспективе может привести к увеличению веса. Большое количество сахара и молока по утрам негативно влияет на пищеварение, а значит, и на обмен веществ. Сахар также провоцирует резкий подъем сахара в крови, в крови, увеличивая тягу к еде.

Если повышенная тяга к еде появляется с самого утра, то большая вероятность, что на протяжении дня, вы съедите намного больше калорий. Это может оказать негативное влияние на ваш вес. Поэтому, если вы хотите сохранить тонкую талию, молоко и сахар в кофе – не лучшая идея. Вместо этого вам лучше насладиться просто черным кофе без сахара и каких-либо других добавок.

Здоровые альтернативы сахару

Если вы не хотите пить классический черный кофе, есть более здоровые альтернативы, которые помогут придать горячему напитку сливочный вкус. Для этого подойдут натуральные подсластители, такие как мед или финиковый сироп. Также в кофе можно добавлять растительные варианты молока, например, овсяное или соевое, которое, кстати, имеет очень низкую калорийность.

Помогает ли кофе похудеть?

Фото: Freepik

Если вы избегаете добавления сахара и молока и пьете обычный черный кофе, то напиток с кофеином может оказать положительное влияние на организм. Это связано с тем, что кофе стимулирует нервную систему и расширяет кровеносные сосуды, именно поэтому вы чувствуете прилив энергии.

Кроме того, кофе способствует пищеварению и обладает мягким мочегонным эффектом. Согласно нескольким исследованиям, горячий напиток способен обуздать аппетит, именно поэтому черный кофе помогает похудеть. В целом, кофе также положительно влияет на обмен веществ.

Напомним, 5 добавок и специй, которые стоит добавить в кофе.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту