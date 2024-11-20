"Новая фобия": мужчина допил свой кофе, но не был готов к тому, что обнаружит дальше

Своей историей мужчина по имени Джесси напомнил людям, что даже обычный поход за кофе может преподнести совершенно неожиданные сюрпризы.

Фотография пустой кофейной чашки с мертвым пауком вызвала бурную реакцию в соцсетях. Пользователь Reddit с ником u/NothingButBricks поделился снимком на популярном форуме.

Казалось бы, что может быть необычного в почти пустом одноразовом стаканчике для кофе? Но для Джесси, пользователя Reddit с ником u/NothingButBricks, этот утренний напиток превратился в "новую фобию". Мужчина выложил фотографию, на которой показана его кофейный стаканчик с последней каплей кофе на дне и с чем-то неожиданным внутри. В самом углу стакана лежал мертвый паук. Снимок быстро набрал почти 25 тысяч голосов и тысячи комментариев на платформе.

Джесси, которому за 40 и который живет на Среднем Западе США, рассказал, что этот неожиданный "гость" в его кофе стал для него шоком.

"Сначала я был в полном шоке. Пауку удалось создать иллюзию жизни. Я несколько секунд смотрел на него, а потом потряс стакан, чтобы убедиться, что он не двигается. Честно говоря, это впервые для меня! На удивление мне больше жаль этого малыша, чем противно", — написал американец.

В самом углу стакана лежал мертвый паук Фото: Reddit

Согласно опросу YouGov от 2022 года, 24% из 1000 опрошенных жителей США заявили, что боятся пауков, при этом арахнофобия находится на втором месте после страха перед змеями, который испытывает почти каждый третий взрослый американец.

Когда Джесси осознал, что паук мертв, ему стало чуть легче

"Я, конечно, предпочитаю пауков, но когда они не в моем кофе. Однако могло быть еще хуже, если бы внутри оказалась змея или оса", — пошутил мужчина.

К удивлению Джесси, его пост привлек бурные отклики и комментарии пользователей, некоторые из которых явно не ожидали увидеть такое.

"Новая фобия разблокирована", "Я не страдаю арахнофобией, но от этого я бы точно надолго потерял аппетит", "Как-то грубовато пить кофе паука, а потом жаловаться на то, что он там. Где еще он будет пить свой кофе?", — писали они.

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