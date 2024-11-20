"Нова фобія": чоловік допив свою каву, але не був готовий до того, що виявить далі

Своєю історією чоловік на ім'я Джессі нагадав людям, що навіть звичайний похід за кавою може піднести абсолютно несподівані сюрпризи.

Фото порожньої чашки кави з мертвим павуком викликало бурхливу реакцію в соцмережах. Користувач Reddit з ніком u/NothingButBricks поділився знімком на популярному форумі.

Здавалося б, що може бути незвичайного в майже порожньому одноразовому стаканчику для кави? Але для Джессі, користувача Reddit з ніком u/NothingButBricks, цей ранковий напій перетворився на "нову фобію". Чоловік опублікував фото, на якому показано його кавовий стаканчик з останньою краплею кави на дні й з чимось несподіваним всередині. У самому кутку склянки лежав мертвий павук. Знімок швидко набрав майже 25 тисяч голосів і тисячі коментарів на платформі.

Джессі, якому за 40 і який живе на Середньому Заході США, розповів, що цей несподіваний "гість" у його каві став для нього шоком.

"Спочатку я був шокований. Павуку вдалося створити ілюзію життя. Я кілька секунд дивився на нього, а потім потряс склянку, щоб переконатися, що він не рухається. Чесно кажучи, це вперше для мене! На диво мені більше шкода цього малюка, ніж гидко", — написав американець.

У самому кутку склянки лежав мертвий павук Фото: Reddit

Згідно з опитуванням YouGov від 2022 року, 24% із 1000 опитаних жителів США заявили, що бояться павуків. Арахнофобія перебуває на другому місці після страху перед зміями, який відчуває майже кожен третій дорослий американець.

Коли Джессі усвідомив, що павук мертвий, йому стало трохи легше.

"Я, звісно, віддаю перевагу павукам, але коли вони не в моїй каві. Однак могло бути ще гірше, якби всередині опинилася змія або оса", — пожартував чоловік.

На подив Джессі, його пост привернув бурхливі відгуки й коментарі користувачів, деякі з яких явно не очікували побачити таке.

"Нова фобія розблокована", "Я не страждаю на арахнофобію, але від цього я б точно надовго втратив апетит", "Якось грубувато пити каву павука, а потім скаржитися на те, що він там. Де ще він буде пити свою каву?", — писали вони.

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