Яйца в Украине еще больше подорожают: эксперт объяснил, когда цена начнет падать

Цена на яйца ощутимо выросла. Аналитик УКАБ Максим Гопка рассказал о причинах, по которым произошло подорожание, и спрогнозировал, когда стоимость стабилизируется.

Осень 2024 года "порадовала" скачком цен на яйца. Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка в комментарии "Факты ICTV" 26 ноября объяснил, в чем причина подорожания.

Почему цена на яйца так подскочила

Одна из причин подорожания — увеличение себестоимости производства. Цены на фуражную пшеницу, кукурузу и подсолнечный шрот выросли, поэтому корма подорожали и стоимость содержания кур увеличилась. Также выросла в цене и электроэнергия, а ее потребление с приходом холодов только увеличивается. Птицам нужна комфортная среда, в том числе подсветка из-за короткого светового дня.

"Кроме этого, имеем сезонный фактор, в частности уменьшается предложение от домохозяйств, которое является стабильно высоким с мая по сентябрь", — отметил эксперт.

Промышленное производство яиц в Украине вернулось на уровень как до полномасштабной войны, но на ценообразование влияют спрос и расходы. За январь-сентябрь этого года производство выросло на 2,1%. Предприятия нарастили его на 7,4%, а хозяйства — уменьшили на 3%.

Сравнительная таблица по данным УКАБ, как изменились цены за год у разных производителей яиц Фото: Факты ICTV

Как долго цена на яйца будет расти

Гопка объяснил, что летом стоимость яиц традиционно ниже. Это объясняется более высоким предложением и необходимостью быстро продать товар. Осенью же цены растут.

"До конца года цена может вырасти еще на 10%", — спрогнозировал аналитик.

Он уточнил, что стоимость еще будет увеличиваться из-за дополнительных расходов производителей на обогрев и освещение. Однако уже весной цена на яйца должна стабилизироваться, ведь предложение увеличится.

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