Перед праздниками в Украине ожидают подорожания: какие именно продукты поднимутся в цене

Перед зимними праздниками подорожают продукты, которых ранее "инфляция" не задела, считает экономист Олег Пендзин. Также вырастут цены на яйца.

Где-то уже с 15 декабря, когда украинцы начнут готовиться к Рождеству и Новому году, продукты начнут дорожать. Так, как пишет "Главред", предполагает исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Высокий спрос на товары перед зимними праздниками может привести к повышению цен. Прежде всего, отметил экономист, будут расти цены на товары, которые раньше дорожали меньше всего. Среди них мясо, копчености, мясопродукты, рыба, а также яйца.

Важно

Будем жарить польскую: эксперт Оксана Руженкова рассказала, насколько подорожает картофель зимой

"Все это будет происходить перед праздниками, когда украинцы будут запасаться продукцией", — пояснил Пендзин.

"Продуктовое" повышение цен продлится примерно до трети января, после чего в течение месяца или полутора, будет сохраняться своеобразное плато, ведь после затяжных праздников у людей несколько снизится покупательная способность.

Напомним, ранее Фокус описал 10 весомых факторов, которые поднимут ценники к зиме. В Минагро считают, что таких высоких цен, как в 2022 году, когда Украина временно потеряла часть Запорожской и Херсонской областей, все же не будет.

Между тем все больше украинцев склонны экономить на еде, выбирая более дешевые товары, даже если их качество ниже. Разрыв между "бедными" и "богатыми" в Украине увеличился.

Фокус писал, что в Нацбанке сделали прогноз по ценам на продукты. Улучшение ситуации прогнозируется к весне 2025 года, когда появится новый урожай.