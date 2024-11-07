Все больше украинцев склонны экономить на еде: как изменились траты украинцев в войну

Разрыв между "бедными" и "богатыми" в Украине увеличился.

Согласно последнему опросу Центра Разумкова, проведенному с 20 по 26 сентября, около 44% украинцев при покупке продуктов питания стараются экономить, выбирая более дешевые товары, даже если их качество ниже. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

45% респондентов указали, что могут позволить себе приобретать более качественные, хотя и более дорогие товары. Еще 11% участников опроса затруднились с однозначным ответом. Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения увеличилась доля граждан, которым трудно сводить концы с концами: таких сейчас 12% по сравнению с 9% в 2021 году.

В то же время увеличилась и доля тех, кто чувствует себя обеспеченным, но не может разрешить большие покупки (с 6% до 9%). Уменьшилось количество живущих на достаточном уровне, но с трудом покупает вещи длительного пользования, в частности мебель или бытовая техника (с 44% до 41%).

По сравнению с 2005 годом увеличилась доля граждан, живущих за счет зарплаты (с 38% до 54%), и уменьшилась доля получающих основные доходы по пенсии или социальным выплатам (с 38% до 29%).

Исходя из опроса, можно предположить, что разрыв между "бедными" и "богатыми" увеличился. Стало больше тех, кто экономит на еде. Кроме того, пенсионеры и лица, ранее жившие на соцвыплаты, все чаще идут работать.

Опрос проводился методом face-to-face на контролируемых правительством территориях Украины, где не ведутся боевые действия, и охватил 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки составляет не более 2,3%.

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