Дедалі більше українців схильні економити на їжі: як змінилися витрати українців у війну

Розрив між "бідними" і "багатими" в Україні збільшився.

Згідно з останнім опитуванням Центру Разумкова, проведеним із 20 до 26 вересня, близько 44% українців під час купівлі продуктів харчування намагаються заощаджувати, обираючи дешевші товари, навіть якщо їхня якість нижча. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

45% респондентів зазначили, що можуть дозволити собі купувати якісніші, хоча й дорожчі товари. Ще 11% учасників опитування вагалися з однозначною відповіддю. Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення збільшилася частка громадян, яким важко зводити кінці з кінцями: таких наразі 12% порівняно з 9% 2021 року.

Водночас збільшилася і частка тих, хто почувається забезпеченим, але не може дозволити великі покупки (з 6% до 9%). Зменшилася кількість тих, хто живе на достатньому рівні, але насилу купує речі тривалого користування, зокрема меблі або побутову техніку (з 44% до 41%).

Порівняно з 2005 роком збільшилася частка громадян, які живуть за рахунок зарплати (з 38% до 54%), і зменшилася частка тих, які отримують основні доходи з пенсії або соціальних виплат (з 38% до 29%).

Виходячи з опитування, можна припустити, що розрив між "бідними" і "багатими" збільшився. Стало більше тих, хто економить на їжі. Крім того, пенсіонери та особи, які раніше жили на соцвиплати, дедалі частіше йдуть працювати.

Опитування проводилося методом face-to-face на контрольованих урядом територіях України, де не тривають бойові дії, і охопило 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки становить не більше 2,3%.

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