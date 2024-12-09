"Олів'є" подорожчав на чверть: скільки коштує новорічний салат цього року

Морква порівняно з минулим роком зросла в ціні на 256%, а картопля — на 151%. Економічний експерт Олег Пендзин пояснює це неврожаєм через аномальну засуху.

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Через зростання ціни продуктів "дешевого сегмента" приготувати олів'є на Новий рік 2025 обійдеться суттєво дорожче, ніж торік. На ціни вплинули неврожай через аномальну спеку та падіння реальних доходів населення, сказав виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі "Новини.Live".

Олег Пенздин пояснив зростання цін на продукти для "Олів'є". На відео з 25:00.

За даними "Новини.Live", цьогоріч вартість традиційного новорічного салату "Олів'є" зросла на 27% порівняно з минулим роком. Найбільше здорожчали морква та картопля — на 256% та 151% відповідно. Найменше додали в ціні горошок (на 8%) і майонез (на 11%). Якщо на Новий рік 2023-2024 загальна вартість салату складала в середньому 191,52 грн, то цьогоріч — 243,96 грн.

За словами економічного експерта Олега Пендзина, "Олів'є" не дає повного уявлення про споживчий кошик українців. Його здорожчання відображає насамперед ріст цін на овочі, який спричинив поганий врожай через посуху та аномальну спеку.

"У нас із вами овочі виросли, Держкомстат говорить, на 70% в середньому", — сказав Пендзин.

Також середній клас почав економити на харчування через падіння реальних доходів населення, стверджує експерт. Опитування Центру Разумкова показало, що мінімум 44% українців визнають, що їм не вистачає грошей на необхідні продукти

"Вони економлять на харчах і купляють харчі гіршої якості. Серед опитаних 15% відмовилися відповісти, тобто можна вважати, що це не 44%, а всі 60%", — зазначив економіст.

На думку експерта, це говорить про те, що середній клас перейшов з дорожчого продовольчого кошика на дешевший.

"Якщо ми з вами багаті — ми більше їмо м'яса і молокопродуктів, якщо бідні — хліба і картоплі. Уявімо собі, в так званому "дешевому сегменті продуктів", окрім традиційного зменшення пропозиції, ще й виріс попит. Туди почали заходити люди, які раніше собі набагато більше дозволяли, що стосується харчів", — пояснив Пендзин.

Експерт зазначив, що коли пропозиції менше, а попиту більше — ціна росте. Тому той сегмент, який використовується для салату олів'є, сильно зріс у ціні, і відповідно виросла вартість салату.

"До речі, м'ясо подорожчало всього лише на 3%, бо воно є дорогим сегментом. І риба подорожчала не сильно", — додав економіст.

Нагадаємо, 4 грудня в ЗМІ пояснювали, чому в Україні на 50% подорожчали продукти та скільки ще триватиме ріст цін. Зазначається, що найбільше останнім часом здорожчали фрукти, а найбільше на ціни вплинули неврожаї та атаки РФ на українську енергетику.

Також 23 листопада Олег Пендзін попереджав, що перед зимовими святами через підвищення попиту можуть підскочити ціни на продукти, які раніше не зазнавали впливу інфляції. Зокрема це стосується м'яса та риби.