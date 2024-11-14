У більш ніж половини українців не вистачає грошей на повноцінне харчування (фото, відео)

В досліджені зазначається, що збільшилась частка громадян, яким не вистачає грошей на необхідні продукти. Причому майже половина людей готові купувати менш якісні продукти.

В Україні за час війни збільшилась кількість громадян, яким не вистачає грошей навіть на необхідні продукти. Про це свідчать результати соціологічного опитування соціологічної служби Центру Разумкова, представленого на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна".

"Дещо більшою стала частки як частка громадян, які відповідають, що ледве зводять кінці з кінцями й грошей не вистачає навіть на необхідні продукти. У червні 2021 року таких було 9%, зараз 12%", — йдеться в результатах дослідження.

При цьому 44% опитаних намагаються купувати найдешевші попри їх меншу якість. Майже стільки ж людей (45%) дозволяють собі купувати якісніші харчові продукти, навіть якщо вони дорожчі.

"Більшою стала частка тих, хто відповідає, що живе в цілому живе забезпечено — таких було 6% у 2021 році й 9% за даними останнього опитування. Але зменшилася частка тих, хто відповідає, що їм в цілому на життя вистачає, але придбання речей тривалого вжитку, таких як меблі, холодильник, телевізор уже викликає труднощі (з 44% до 41%)", — зазначили експерти.

В дослідженні зазначається, що зросла частка громадян, які в основному живуть коштом заробітної плати (з 38% до 54%). Однак з 38% до 29 зменшилась кількість тих, хто живе переважно за рахунок пенсії, стипендії, грошової допомоги або аліментів. Також зменшився відсоток людей, хто живе коштом запасів або доходів, отриманих на земельній ділянці або у підсобному господарстві (з 7% до 2,5%).

Опитування методом face-to-face проводилось серед респондентів віком від 18 років, які живуть на всіх територіях, які контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення), а теоретична похибка вибірки можлива в розмірі 2,3%.

Частині українців не вистачає на необхідні продукти Фото: UA War Infographics

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