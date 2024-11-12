Збільшення зарплат призводить до росту цін: банкір пояснив причини змін в економіці (відео)

В Україні рекордними темпами ростуть зарплати і це призводить до зростання цін, вважає інвестиційний банкір Сергій Фурса. На його думку, "тисяча Зеленського" допоможе лише тим громадянам, які споживають на менш як 10 тисяч.

Протягом 2024 року темпи зростання зарплат українців були вищими за усі попередні періоди, отже, зростання цін на продукти було неминучим. Крім того, на ситуацію в економіці впливають сезонні коливання та інфляція, про зростання якої попереджає Нацбанк. Про те, як розмір зарплат впливає на інфляцію і чи допоможе цьому "тисяча Зеленського", інвестиційний банкір Сергій Фурса розповів у ефірі телеканалу "Київ 24".

Зростання цін у 2024 році — які причини

Фурса пояснив, що протягом останнього року в українців "рекордно" зростають зарплати. І саме цим він пояснює зростання цін, які громадяни бачать в магазинах. Зростання цін призвело до зростання інфляції, наголосив банкір. Крім того, співрозмовник журналістів прокоментував прогноз Нацбанку щодо рівня інфляції: погодився, що на початку 2025 року вона зросте, але потім все ж "піде на спад".

"Чому так зростають ціни? Зокрема через дуже стрімке зростання зарплат. Зарплати цього року зростають рекордними за останні роки темпами, і це стимулює, зокрема зростання цін. Зарплати суттєво зросли, це підштовхнуло ціни вгору. Як результат маємо інфляцію", — пролунало в ефірі телеканалу.

Зростання цін у 2024 році - індекс борщу згідно з даними Poster Фото: Poster Зростання цін у 2024 році - індекс борщу по областях Укрраїни Фото: Poster

Банкір пояснив, що на сьогодні українці спостерігають сезонне зростання цін, наприклад, на яйця, і це "нормально в економіці". Коливання цін, зростання інфляції на початку року та зменшення в кінці — це звичне явище. Фурса також відреагував на припущення, що українцям видадуть 1 тисячу гривень для компенсації цього зростання. З його слів, заяви про компенсацію це "маніпулювання", а самі виплати — це "чистий популізм". На думку банкіра, ці виплати не вплинуть на добробут українців, які споживають на, умовно, 10 тисяч, але допоможуть тим, у кого споживання менше.

"Навіщо маніпулювати і порівнювати те, що не треба порівнювати. Знаєте, крокодил зелений та довгий — це просто різні речі. 1000 грн — це популізм. Задача цієї тисячі не може перебити [зростання цін]", — зауважив банкір.

Зазначимо, 10 листопада Фокус писав про те, на які продукти найближчим часом найбільше зростуть ціни. В ефірі "24 каналу" аналітики поясни, що дорожчатиме хліб, оскільки з початку року вартість невпинно зростала і досягла "плюс" 11%. Причина змін — здорожчання, наприклад, борошна на 5,5% та олії на 2,4%, пояснюється у репортажі. Крім того, українцям доводиться витрачати від 8 до 20% більше на різні види м'яса — від курятини до яловичини. Також зростає вартість овочів, оскільки на них впливають обсяги постачання, умови зберігання та транспортування, підсумували науковці в ефірі телеканалу.

Нагадуємо, наприкінці жовтня Нацбанк оприлюднив прогноз щодо зростання цін у 2024-2025 рр. на продукти та оцінку темпів інфляції. Фокус зібрав інформацію про зміну вартості основних продуктів, які купують українці.