Зарплата в Україні: який розмір мінімальних виплат закладено в держбюджеті на 2025 рік

У проєкті державного бюджету на 2025 рік передбачено видатки на встановлення мінімальної заробітної плати з 1 січня в розмірі 8 000 гривень.

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Верховна Рада в першому читанні ухвалила проєкт бюджету на 2025 рік, у якому затверджено новий розмір мінімальної заробітної плати. До неї будуть прив'язані деякі соціальні виплати і податки. Минулого року мінімалку було збільшено на 16%. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Таким чином, соціальні стандарти, включно з мінімальною заробітною платою, ймовірно, залишаться на колишньому рівні.

У проєкті державного бюджету на 2025 рік закладено видатки на встановлення мінімальної заробітної плати з 1 січня в розмірі 8 000 гривень.

"Зазначений розмір мінімальної заробітної плати забезпечує досягнутий рівень цієї гарантії з урахуванням значного її підвищення у 2024 році (підвищення становило 16%, порівняно з 2023 роком)", — ідеться в пояснювальній записці.

У документі також зазначено, що в рамках євроінтеграції України та продовження реформи державного управління оплата праці держслужбовців здійснюватиметься на основі нової системи класифікації посад.

Нагадаємо, що внаслідок реформи 2017 року в Україні майбутні пенсії було знижено майже на третину. Наразі українець із середньою зарплатою (18,8 тис. грн) і повним трудовим стажем може розраховувати на пенсію всього в 4,7 тис. грн.

Раніше в ПФУ зазначила, що пенсіонери можуть отримати авансом шість пенсій. Це може статися в разі виїзду українця за кордон на постійне місце проживання.