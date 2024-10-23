Українцям можуть підвищити пенсії: чого чекати від нової індексації

Індексація пенсій залежить від інфляції в країні та зростання зарплат, з яких платять ЄСВ.

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В Україні 2025 року пенсії збільшаться на 10–12% унаслідок індексації. Цей процес залежить від рівня інфляції та середньої заробітної плати, з якої сплачується єдиний соціальний внесок. Про це розповіла Лідія Ткаченко, старша наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень в ефірі "Громадського радіо".

Лідія Ткаченко пояснила, що прем'єр-міністр і міністр соціальної політики запевняють про наявність коштів на індексацію пенсій у проєкті бюджету на 2025 рік. Однак конкретні цифри підвищення стануть відомі лише на початку наступного року, адже індексація залежить від рівня інфляції та зростання заробітних плат, з яких сплачуються внески до ЄСВ.

"Динаміка зарплат має велику сезонність. Пенсійний фонд публікує статистику щодо середньої зарплати, з якої платять ЄСВ, і в другому кварталі відбулося суттєве зростання. Тому цілком можливо, що пенсії підвищать на 10–12%. Минулого року цей показник становив близько 6%", — пояснила експертка.

Пенсійний фонд України регулярно розміщує статистичні дані на своєму сайті. За інформацією на 1 жовтня, у країні налічувалося приблизно 10,3 млн пенсіонерів. Середній розмір пенсії становив 5852 грн. Як зазначає Лідія Ткаченко, розподіл пенсіонерів за рівнем виплат вкрай нерівномірний: приблизно половина отримує пенсії в розмірі 3–4 тис. грн, тоді як понад мільйон осіб отримують виплати понад 10 тис. грн.

За словами старшої наукової співробітниці, нині пенсійний фонд має у своєму розпорядженні достатні кошти для забезпечення основних виплат. Однак існують різні державні програми, що передбачають пенсії для військовослужбовців, додаткові виплати дітям, які постраждали від війни, та особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та інших. Ці виплати мають фінансуватися з державного бюджету і здебільшого покриваються за кошт підтримки з боку наших партнерів, зазначає Лідія Ткаченко.

Нагадаємо, що в Україні громадянам, які отримують пенсію й одночасно працюють, розраховують виплати за дещо іншими правилами, ніж іншим.