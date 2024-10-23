Украинцам могут поднять пенсии: чего ждать от новой индексации

Индексация пенсий зависит от инфляции в стране и роста зарплат, с которых платят ЕСВ.

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В Украине в 2025 году пенсии увеличатся на 10–12% в результате индексации. Этот процесс зависит от уровня инфляции и средней заработной платы, с которой уплачивается единый социальный взнос. Об этом рассказала Лидия Ткаченко, старшая научная сотрудница Института демографии и социальных исследований в эфире "Громадського радіо".

Лидия Ткаченко пояснила, что премьер-министр и министр социальной политики заверяют о наличии средств на индексацию пенсий в проекте бюджета на 2025 год. Однако конкретные цифры повышения станут известны лишь в начале следующего года, так как индексация зависит от уровня инфляции и роста заработных плат, с которых уплачиваются взносы в ЕСВ.

"Динамика зарплат имеет большую сезонность. Пенсионный фонд публикует статистику по средней зарплате, с которой платят ЕСВ, и во втором квартале произошел существенный рост. Поэтому вполне возможно, что пенсии повысят на 10–12%. В прошлом году этот показатель составил около 6%", — объяснила эксперт.

Пенсионный фонд Украины регулярно размещает статистические данные на своем сайте. По информации на 1 октября, в стране насчитывалось около 10,3 млн пенсионеров. Средний размер пенсии составил 5852 грн. Как отмечает Лидия Ткаченко, распределение пенсионеров по уровню выплат крайне неравномерно: примерно половина получает пенсии в размере 3–4 тыс. грн, в то время как свыше миллиона человек получают выплаты более 10 тыс. грн.

По словам старшего научного сотрудника, в настоящее время пенсионный фонд располагает достаточными средствами для обеспечения основных выплат. Однако существуют различные государственные программы, предусматривающие пенсии для военнослужащих, дополнительные выплаты детям, пострадавшим от войны, и лицам, участвовавшим в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы и других. Эти выплаты должны финансироваться из государственного бюджета и в основном покрываются за счет поддержки со стороны наших партнеров, отмечает Лидия Ткаченко.

Напомним, что в Украине гражданам, которые получают пенсию и одновременно работают, рассчитывают выплаты по несколько иным правилам, чем другим.