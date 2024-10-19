Как украинцам за границей оформить или возобновить пенсии: пошаговая инструкция
Открыть банковские счета для зачисления пенсионных выплат можно удаленно. При этом гражданам не нужно лично посещать банк.
Граждане Украины, находящиеся за границей и имеющие статус временной защиты, могут удаленно оформить или восстановить получение пенсионных выплат. Об этом напомнили в Минреинтеграции.
Украинцы, находящиеся под временной защитой за границей, могут дистанционно оформить или восстановить выплаты пенсий.
Чтобы восстановить пенсию в электронном виде на портале Пенсионного фонда Украины, необходимо:
- оформить квалифицированную электронную подпись;
- войти в личный кабинет ПФУ;
- в разделе "О пенсионном обеспечении" выбрать вкладку "Заявление на назначение пенсии и выбрать вид пенсии" (например, пенсия по возрасту);
- заполнить анкету;
- приложить сканированные копии запрашиваемых документов;
- проверить правильность внесенных в анкету данных;
- подписать и отправить в ПФУ в электронном виде;
Информация о состоянии обработки заявления и соответствующее решение будет отображаться в личном кабинете.
Также это можно сделать и отправив документы по почте:
- получить от компетентных органов страны пребывания документы, подтверждающие получение временной защиты и временную регистрацию за рубежом;
- перевести и легализовать соответствующие копии документов (возможно сделать, обратившись в ближайшее Консульство Украины);
- написать заявление, прикрепив к нему предварительно переведенные и легализованные документы;
- написать заявление по почте на рассмотрение ПФУ.
Важно отметить, что открыть банковский счет для получения пенсионных выплат можно удаленно, без необходимости личного визита в банк.
Напомним, что в Украине гражданам, которые получают пенсию и одновременно работают, рассчитывают выплаты по несколько иным правилам, чем другим.