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Экономика

Как украинцам за границей оформить или возобновить пенсии: пошаговая инструкция

пенсия
Фото: НБУ | Как украинцам за границей оформить или возобновить выплаты

Открыть банковские счета для зачисления пенсионных выплат можно удаленно. При этом гражданам не нужно лично посещать банк.

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Граждане Украины, находящиеся за границей и имеющие статус временной защиты, могут удаленно оформить или восстановить получение пенсионных выплат. Об этом напомнили в Минреинтеграции.

Украинцы, находящиеся под временной защитой за границей, могут дистанционно оформить или восстановить выплаты пенсий.

Чтобы восстановить пенсию в электронном виде на портале Пенсионного фонда Украины, необходимо:

  • оформить квалифицированную электронную подпись;
  • войти в личный кабинет ПФУ;
  • в разделе "О пенсионном обеспечении" выбрать вкладку "Заявление на назначение пенсии и выбрать вид пенсии" (например, пенсия по возрасту);
  • заполнить анкету;
  • приложить сканированные копии запрашиваемых документов;
  • проверить правильность внесенных в анкету данных;
  • подписать и отправить в ПФУ в электронном виде;

Информация о состоянии обработки заявления и соответствующее решение будет отображаться в личном кабинете.

Также это можно сделать и отправив документы по почте:

  • получить от компетентных органов страны пребывания документы, подтверждающие получение временной защиты и временную регистрацию за рубежом;
  • перевести и легализовать соответствующие копии документов (возможно сделать, обратившись в ближайшее Консульство Украины);
  • написать заявление, прикрепив к нему предварительно переведенные и легализованные документы;
  • написать заявление по почте на рассмотрение ПФУ.

Важно отметить, что открыть банковский счет для получения пенсионных выплат можно удаленно, без необходимости личного визита в банк.

Напомним, что в Украине гражданам, которые получают пенсию и одновременно работают, рассчитывают выплаты по несколько иным правилам, чем другим.