Як українцям за кордоном оформити або відновити пенсії: покрокова інструкція
Відкрити банківські рахунки для зарахування пенсійних виплат можна віддалено. При цьому громадянам не потрібно особисто відвідувати банк.
Громадяни України, які перебувають за кордоном і мають статус тимчасового захисту, можуть віддалено оформити або відновити отримання пенсійних виплат. Про це нагадали в Мінреінтеграції.
Українці, які перебувають під тимчасовим захистом за кордоном, можуть дистанційно оформити або відновити виплати пенсій.
Щоб відновити пенсію в електронному вигляді на порталі Пенсійного фонду України, необхідно:
- оформити кваліфікований електронний підпис;
- увійти в особистий кабінет ПФУ;
- у розділі "Про пенсійне забезпечення" обрати вкладку "Заява на призначення пенсії та обрати вид пенсії" (наприклад, пенсія за віком);
- заповнити анкету;
- додати скановані копії запитуваних документів;
- перевірити правильність внесених до анкети даних;
- підписати та надіслати до ПФУ в електронному вигляді;
Інформація про стан опрацювання заяви та відповідне рішення відображатиметься в особистому кабінеті.
Також це можна зробити і надіславши документи поштою:
- отримати від компетентних органів країни перебування документи, що підтверджують отримання тимчасового захисту та тимчасову реєстрацію за кордоном;
- перекласти та легалізувати відповідні копії документів (можливо зробити, звернувшись до найближчого Консульства України);
- написати заяву, прикріпивши до неї попередньо перекладені та легалізовані документи;
- написати заяву поштою на розгляд ПФУ.
Важливо зазначити, що відкрити банківський рахунок для отримання пенсійних виплат можна віддалено, без необхідності особистого візиту в банк.
Нагадаємо, що в Україні громадянам, які отримують пенсію й одночасно працюють, розраховують виплати за дещо іншими правилами, ніж іншим.