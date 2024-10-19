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Економіка

Як українцям за кордоном оформити або відновити пенсії: покрокова інструкція

пенсія
Фото: НБУ | Як українцям за кордоном оформити або відновити виплати

Відкрити банківські рахунки для зарахування пенсійних виплат можна віддалено. При цьому громадянам не потрібно особисто відвідувати банк.

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Громадяни України, які перебувають за кордоном і мають статус тимчасового захисту, можуть віддалено оформити або відновити отримання пенсійних виплат. Про це нагадали в Мінреінтеграції.

Українці, які перебувають під тимчасовим захистом за кордоном, можуть дистанційно оформити або відновити виплати пенсій.

Щоб відновити пенсію в електронному вигляді на порталі Пенсійного фонду України, необхідно:

  • оформити кваліфікований електронний підпис;
  • увійти в особистий кабінет ПФУ;
  • у розділі "Про пенсійне забезпечення" обрати вкладку "Заява на призначення пенсії та обрати вид пенсії" (наприклад, пенсія за віком);
  • заповнити анкету;
  • додати скановані копії запитуваних документів;
  • перевірити правильність внесених до анкети даних;
  • підписати та надіслати до ПФУ в електронному вигляді;

Інформація про стан опрацювання заяви та відповідне рішення відображатиметься в особистому кабінеті.

Також це можна зробити і надіславши документи поштою:

  • отримати від компетентних органів країни перебування документи, що підтверджують отримання тимчасового захисту та тимчасову реєстрацію за кордоном;
  • перекласти та легалізувати відповідні копії документів (можливо зробити, звернувшись до найближчого Консульства України);
  • написати заяву, прикріпивши до неї попередньо перекладені та легалізовані документи;
  • написати заяву поштою на розгляд ПФУ.

Важливо зазначити, що відкрити банківський рахунок для отримання пенсійних виплат можна віддалено, без необхідності особистого візиту в банк.

Нагадаємо, що в Україні громадянам, які отримують пенсію й одночасно працюють, розраховують виплати за дещо іншими правилами, ніж іншим.