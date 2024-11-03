Зарплата в Украине: какой размер минимальных выплат заложен в госбюджете на 2025 год

В проекте государственного бюджета на 2025 год предусмотрены расходы на установление минимальной заработной платы с 1 января в размере 8 000 гривен.

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Верховная Рада в первом чтении приняла проект бюджета на 2025 год, в котором утвержден новый размер минимальной заработной платы. К ней будут привязаны некоторые социальные выплаты и налоги. В прошлом году минималка была увеличена на 16%. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Таким образом, социальные стандарты, включая минимальную заработную плату, вероятно, останутся на прежнем уровне.

В проекте государственного бюджета на 2025 год заложены расходы на установление минимальной заработной платы с 1 января в размере 8 000 гривен.

"Указанный размер минимальной заработной платы обеспечивает достигнутый уровень этой гарантии с учетом значительного ее повышения в 2024 году (повышение составило 16%, по сравнению с 2023 годом)", – говорится в пояснительной записке.

В документе также отмечается, что в рамках евроинтеграции Украины и продолжения реформы государственного управления оплата труда госслужащих будет осуществляться на основе новой системы классификации должностей.

Напомним, что в результате реформы 2017 года в Украине будущие пенсии были снижены почти на треть. В настоящее время украинец со средней зарплатой (18,8 тыс. грн) и полным трудовым стажем может рассчитывать на пенсию всего в 4,7 тыс. грн.

Ранее в ПФУ отметила, что пенсионеры могут получить авансом шесть пенсий. Это может произойти в случае выезда украинца за границу на постоянное место жительства.