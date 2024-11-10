Яловичина — на 20%, а батон на 12%: учені прогнозують зростання цін на продукти до кінця осені
Протягом 2024 року найсильніше подорожчала морква — на 27%, а от найменше зростання цін торкнулося домашнього сала, яке за місяць стало дешевшим на 9,7%.
До кінця осені фінансове становище українців може ще сильніше ускладнитися і пов'язано це зі зростанням цін. Науковці в коментарі "24 каналу" розповіли, які продуктові позиції найсильніше "злетять" у ціні.
Зростання цін у 2024 році: скільки коштує хліб в Україні
За словами Світлани Черемісіної, у 2024 році було зафіксовано помітне подорожчання хлібопекарської галузі. Приміром, пшеничний хліб із борошна вищого ґатунку за 10 місяців подорожчав до 48,94 грн за кілограм (на 11,1%), а такий самий, але з борошна першого ґатунку — до 40,03 гривень (на 12,1%). Батон також додав у ціні на 12,8% і коштує зараз на рівні 26 гривень за 500 грамів.
"Хлібопекарські вироби стійко зберігають тенденцію поступового подорожчання. За даними Держстату, лише протягом вересня-жовтня хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку ще подорожчав на 1% — до 48,94 гривні за кілограм, хліб пшеничний з борошна першого ґатунку — на 1,1% — до 40,03 гривні за кілограм, хліб житній — на 2% — до 41,76 гривні за кілограм. Ціна на батон зросла ще на 2,4% — до 26 гривень за 500 грам", — розповіла Світлана Черемісіна.
Науковці зазначають, що на початку осені сировинні складові хлібовиробництва продовжили дорожчати, тому й фіксується таке зростання. Річ у тім, що ціна на борошно зросла на 5,5% і в середньому становить 18,15 грн за кілограм, а олія соняшникова додала в ціні 2,4% — до 62,97 гривні за кілограм.
Винятком є лише цукор, який незначно подешевшав — на 1,6% (35,09 грн за кілограм). Усе це призведе до того, що протягом листопада хліб додасть у ціні ще 5-7%, вважають експерти.
Ціни на м'ясо сильно зростуть: прогноз експертів
Протягом 2024 року в супермаркетах змінилися ціни на популярні види м'яса, серед яких:
- яловичина — 301,32 грн за кілограм (+20,9%);
- свинячий ошийок — 286,05 грн за кілограм (+18,1%);
- курячі стегна — 125 грн за кілограм (+9,6%);
- свинина підчеревок — 179 грн за кілограм (+9,5%);
- свинячий шашлик — 238 грн за кілограм (+9,1%);
- куряче філе — 174,50 грн за кілограм (+8,7%).
Найменше зростання цін торкнулося свинячої грудинки, яка навпаки подешевшала на 1,1% за останній час — до 179,29 грн за кілограм. Роздрібні ціни на домашнє сало скоротилися на 9,7% — до 234 грн за кілограм.
"Скорочення поголів'я великої рогатої худоби, а відтак і пропозиції яловичини та телятини в торговельній мережі зумовлюють зростання цін на неї. Зі свининою ситуація значно краща. Промислове виробництво свинини у 2024 році зросло, а отже збільшилася і пропозиція цього виду м'яса в роздрібній торгівлі. Це, своєю чергою, призвело до зниження роздрібних цін на окремі види м'яса свиней та сало", — заявила провідна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Інституту аграрної економіки Наталія Копитець.
Окремо вона додала, що через повномасштабну війну сформувалися високі ціни на корм, паливо та енергетичні носії. У результаті позначається тиск на собівартість виробництва м'яса та зумовлює зростання цін у магазинах.
Наприкінці осені, згідно з прогнозом учених Інституту аграрної економіки, може відбутися підвищення роздрібних цін на яловичину, свинину та курятину — до 5%.
Ціни на крупи та овочі з фруктами: чого чекати
Зростання цін на крупи поступово фіксується з початку 2024 року, каже Світлана Черемісіна. Наприклад, ячні додали в ціні 14,6% до 17,78 грн за кілограм, а манні крупи до 23,24 гривень за кілограм (9,3%).
На 6% зросли в ціні рис і пшенична крупа (54,37 грн за кілограм і 18,23 грн, відповідно), а гречка — на 3,2% і коштує в середньому зараз 29,79 грн за кг.
"Лише пшоно зазнало незначного здешевлення — до 24,25 грн за кілограм (-4,6%). Протягом вересня-жовтня ячні крупи додали в ціні 4,5% — до 17,78 грн за кілограм, манні — 2,6% — до 23,24 грн за кілограм, пшеничні — 1,6% — до 18,23 грн за кілограм, рис — 1,0% — до 54,37 грн за кілограм, гречка — 0,6% — до 29,79 грн за кілограм", — заявила Світлана Черемісіна.
У листопаді, кажуть науковці Інституту аграрної економіки, фіксуватиметься подорожчання на 3-5%.
А от щодо овочів і фруктів, то ціни формують оперативність і обсяги поставок, вартість зберігання і транспортування, підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників, а також ціни на пальне, каже науковиця Інна Сало.
За місяць сильно зросли в ціні овочі з набору на борщ:
- картопля — до 30,57 грн за кілограм (+15%);
- морква — до 23,96 грн за кілограм (+27%);
- капуста білокачанна — до 31,95 грн за кілограм (+10%);
- цибуля ріпчаста — до 17,94 грн за кілограм (+15%);
- буряк — 16,95 грн за кілограм (-3%).
"За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, у листопаді 2024 року очікується подорожчання овочів до 15%. Зокрема, може додати в ціні капуста білокачанна — до 35 гривень за кілограм, а також цибуля ріпчаста — до 20 гривень за кілограм. На кінець осені ціна на картоплю може зрости до 34 гривень за кілограм. Це, звісно, залежатиме від обсягів поставок овочів, умов їхнього зберігання та логістики", — заявила Інна Сало.
Фрукти. Станом на 29 жовтня року ціна яблук становить 31,72 гривні за кілограм. Це на 17% перевищує ціну на кінець вересня. Ціна винограду дещо зменшилася — до 129,03 гривні за кілограм (-1%). Науковці прогнозують, що в листопаді ціни на яблука та виноград зростуть до 7%.
Вартість імпортованих плодів також залишиться на високому рівні. Зокрема йдеться про апельсини, вартість яких до 100 гривень за кілограм. Лимони — 75 грн за кг, мандарини — 80 грн за кг і банани — 60 грн за кг.
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