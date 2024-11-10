Говядина - на 20%, а батон на 12%: ученые прогнозируют рост цен на продукты до конца осени

В течение 2024 года сильнее всего подорожала морковь — на 27%, а вот меньше всего рост цен затронул домашнее сало, которое за месяц стало дешевле на 9,7%.

До конца осени финансовое положение украинцев может еще сильнее усложниться и связано это ростом цен. Ученые в комментарии "24 каналу" рассказали, какие продуктовые позиции сильнее всего "взлетят" в цене.

Рост цен в 2024 году: сколько стоит хлеб в Украине

По словам Светланы Черемисиной, в 2024 году было зафиксировано заметное подорожание хлебопекарной отрасли. К примеру, пшеничный хлеб из муки высшего сорта за 10 месяцев подорожал до 48,94 грн за килограмм (на 11,1%), а такой же, но из муки первого сорта — до 40,03 гривен (на 12,1%). Батон также прибавил в цене на 12,8% и стоит сейчас на уровне 26 гривен за 500 грамм.

"Хлебопекарные изделия устойчиво сохраняют тенденцию постепенного подорожания. По данным Госкомстата, только в течение сентября-октября хлеб пшеничный из муки высшего сорта еще подорожал на 1% – до 48,94 гривны за килограмм, хлеб пшеничный из муки первого сорта – на 1,1% – до 40,03 гривны за килограмм, хлеб ржаной – на 2% – до 41,76 гривны за килограмм. Цена на батон выросла еще на 2,4% – до 26 гривен за 500 грамм", — рассказала Светлана Черемисина.

В Украине за месяц сильно выросли цены на хлеб Фото: delo.ua

Ученые отмечают, что в начале осени сырьевые составляющие хлебопроизводства продолжили дорожать, поэтому и фиксируется такой рост. Дело в том, что цена на муку выросла на 5,5% и в среднем составляет 18,15 грн за килограмм, а масло подсолнечное прибавило в цене 2,4% — до 62,97 гривны за килограмм.

Исключением является лишь сахар, который незначительно подешевел — на 1,6% (35,09 грн за килограмм). Все это приведет к тому, что в течение ноября хлеб прибавит в цене еще 5-7%, считают эксперты.

Цены на мясо сильно вырастут: прогноз экспертов

В течение 2024 года в супермаркетах изменились цены на популярные виды мяса, среди которых:

говядина — 301,32 грн за килограмм (+20,9%);

свиной ошеек – 286,05 грн за килограмм (+18,1%);

куриные бедра – 125 грн за килограмм (+9,6%);

свинина подчеревок – 179 грн за килограмм (+9,5%);

свиной шашлык — 238 грн за килограмм (+9,1%);

куриное филе – 174,50 грн за килограмм (+8,7%).

Меньше всего рост цен затронуло свиную грудинку, которая наоборот подешевела на 1,1% за последне время — до 179,29 грн за килограмм. Розничные цены на домашнее сало сократились на 9,7% – до 234 грн за килограмм.

"Сокращение поголовья крупного рогатого скота, а затем и предложения говядины и телятины в торговой сети обусловливают рост цен на нее. Со свининой ситуация значительно лучше. Промышленное производство свинины в 2024 году выросло, а значит увеличилось и предложение этого вида мяса в розничной торговле. Это в свою очередь привело к снижению розничных цен на отдельные виды мяса свиней и сало", — заявила ведущая научная сотрудница отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики Наталья Копытец.

Ученые прогнозируют дальнейший рост цен на продукты в Украине Фото: Getty Images

Отдельно она добавила, что из-за полномасштабной войны сформировались высокие цены на корм, топливо и энергетические носители. В результате сказывается давление на себестоимость производства мяса и обусловливает рост цен в магазинах.

В конце осени, согласно прогнозу ученых Института аграрной экономики, может произойти повышение розничных цен на говядину, свинину и курятину — до 5%.

Цены на крупы и овощи с фруктами: чего ждать

Рост цен на крупы постепенно фиксируется с начала 2024 года, говорит Светлана Черемисина. К примеру, крупные ячневые прибавили в цене 14,6% до 17,78 грн за килограмм, а манные крупы до 23,24 гривен за килограмм (9,3%).

На 6% выросли в цене рис и пшеничная крупа (54,37 грн за килограмм и 18,23 грн, соответственно), а гречка — на 3,2% и стоит в среднем сейчас 29,79 грн за кг.

"Только пшено претерпело незначительное удешевление – до 24,25 грн за килограмм (-4,6%). В течение сентября-октября ячневые крупы прибавили в цене 4,5% – до 17,78 грн за килограмм, манные – 2,6% – до 23,24 грн за килограмм, пшеничные – 1,6% – до 18,23 грн за килограмм, рис – 1,0% – до 54,37 грн за килограмм, гречка – 0,6% – до 29,79 грн за килограмм", — заявила Светлана Черемисина.

В ноябре, говорят ученые Института аграрной экономики, будет фиксироваться подорожание на 3-5%.

А вот что касается овощей и фруктов, то цены формируют оперативность и объемы поставок, стоимость хранения и транспортировки, повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей, а также цены на топливо, говорит ученая Инна Сало.

За месяц сильно выросли в цене овощи из набора на борщ:

картофель — до 30,57 грн за килограмм (+15%);

морковь — до 23,96 грн за килограмм (+27%);

капуста белокочанная — до 31,95 грн за килограмм (+10%);

лук репчатый — до 17,94 грн за килограмм (+15%);

свекла — 16,95 грн за килограмм (-3%).

"По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, в ноябре 2024 года ожидается подорожание овощей до 15%. В частности, может добавить в цене капуста белокочанная – до 35 гривен за килограмм, а также лук репчатый – до 20 гривен за килограмм. На конец осени цена на картофель может вырасти до 34 гривен за килограмм. Это, конечно, будет зависеть от объемов поставок овощей, условий их хранения и логистики", — заявила Инна Сало.

Фрукты и овощи также дальше растут в цене Фото: из открытых источников

Фрукты. По состоянию на 29 октября года цена яблок составляет 31,72 гривны за килограмм. Это на 17% превышает цену на конец сентября. Цена винограда несколько уменьшилась – до 129,03 гривны за килограмм (-1%). Ученые прогнозируют, что в ноябре цены на яблоки и виноград вырастут до 7%.

Стоимость импортируемых плодов также останется на высоком уровне. В частности речь про апельсины, стоимость которых до 100 гривен за килограмм. Лимоны — 75 грн за кг, мандарины — 80 грн за кг и бананы — 60 грн за кг.

Напомним, 7 ноября сообщалось, что все больше украинцев склонны экономить на еде, выбирая более дешевые товары, даже если их качество ниже. Разрыв между "бедными" и "богатыми" в Украине увеличился.

19 октября Фокус писал про топ-5 продуктов, которые больше всего подорожают к Новому году. Эксперты говорят, что ни у кого нет сомнений в том, что цены на продукты продолжат расти.