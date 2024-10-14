Подорожают на 10-15%: украинцев предупредили о подорожании двух популярных продуктов

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук отмечает, что овощные и молочные группы товаров, а также яйца и мясо могут вырасти в цене до 15% уже в течение этой осени и зимы.

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Цены на овощную и молочные группы товаров, а также на яйца и мясо курятины могут вырасти на 10–15% в течение осенне-зимнего периода. Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

По словам эксперта, скачок на эти следует ожидать в овощной и молочной группе товаров. Также на рост цен будет влиять уменьшение количества урожая, который тоже стал дороже из-за соответствующего дефицита.

Марчук убежден, что цены на молочную продукцию выросли за август на 5% и на 3–5% в сентябре. Он убежден, что такая стабильная ситуация с ростом цен может "даже до февраля месяца сопровождаться".

"Та же ситуация может происходить и с яйцами, с мясом курятины соответственно. Это все продукты, которые фактически плюс 10–15% в осенне-зимний период времени будут иметь рост", — отметил эксперт.

Напомним, Фокус писал о 10 весомых факторах, которые поднимут цены на товары зимой. Прогнозы на эту зиму у экспертов не очень утешительные — как по электричеству и отоплению, так и по продуктовым ценникам.

Также мы ранее сообщали, каким образом плохой урожай, блэкауты, война влияют на цены и какие подорожают продукты осенью.