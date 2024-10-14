Подорожчають на 10-15%: українців попередили про подорожчання двох популярних продуктів

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук звертає увагу, що овочеві та молочні групи товарів, а також яйця та м'ясо можуть зрости в ціні до 15% уже протягом цієї осені та зими.

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Ціни на овочі та молочну групу товарів, а також на яйця та мʼясо курятини можуть зрости на 10–15% протягом осіннього-зимового періоду. Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

За словами експерта, стрибок цін слід очікувати в овочевій та молочній групах товарів. Також на зростання цін буде впливати зменшення кількості врожаю, що теж став дорожче через відповідний дефіцит.

Марчук переконаний, що ціни на молочну продукцію зросли за серпень на 5% та на 3–5% у вересні. Він переконаний, що така стабільна ситуація зі зростанням цін може "навіть до лютого місяця супроводжуватися".

"Та ж ситуація може відбуватися і з яйцями, з м’ясом курятини відповідно. Це всі продукти, які фактично плюс 10–15% в осінньо-зимовий період часу будуть мати ріст", – зазначив експерт.

Нагадаємо, Фокус писав про 10 вагомих чинників, які впливатимуть на ріст цін на товари взимку. Прогнози на цю зиму в експертів не дуже втішні — як щодо електрики та опалення, так і щодо продуктових цінників.

Також ми раніше повідомляли, як поганий врожай, блекаути, війна впливають на ціни і чи подорожчають продукти восени.