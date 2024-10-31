НБУ погіршив прогноз щодо зростання цін: чого очікувати українцям, деталі

Зростання цін на продовольчі товари у НБУ пов'язують із гіршими за очікувані врожаями сільгоспкультур, зростанням вартості сировини, збільшенням виробничих виплат і послабленням гривні.

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Національний банк України погіршив свій щодо індексу споживчих цін (ІСЦ) у 2024-2025 роках. Про це йдеться у повідомленні пресслужби банківського регулятора.

За даними НБУ, такі зміни спричинені зростанням цін на продовольчі товари через гірші врожаї різних сільськогосподарських культур і пов’язаного з цим зростання вартості сировини для харчової промисловості, подальшим збільшенням виробничих витрат, зокрема на електроенергію й оплату праці, та послаблення гривні.

"У наступні місяці ціновий тиск зберігатиметься через подальший вплив чинників з боку пропозиції продовольчих товарів, розширення бюджетних видатків, високі темпи зростання заробітних плат і збільшення енергодефіциту під час опалювального сезону. У результаті інфляція сягне 9,7% на кінець 2024 року", — йдеться в повідомленні.

За оцінками НБУ, прогноз індексу споживчих цін за підсумками 2024 року погіршився з 8,5% до 9,7%, а на 2025 рік в банківському регуляторі передбачають зростання з 6,6% до 6,9%.Також у головному банку країни заявили, що прогноз по базовому ІСЦ теж погіршили — у 2024 році він тепер зріс із 7,1% до 9,1%, наступного року передбачають зростання з 4,5% до 5,7%.

З огляду на це, в Нацбанку переконані, що ціни на товари та послуги в Україні зростатимуть швидше, ніж очікувалося раніше.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, на які продукти ціни продовжують зростати далі протягом майже пів року. Серед лідерів антирейтингу були кава, соняшникова олія, хліб, гречана крупа та молочні продукти.

Також ми писали, що в Україні можуть різко зрости всі ціни. В НБУ кажуть, що найближчими місяцями очікується подальше прискорення інфляції через збільшення витрат бізнесу на оплату праці та електроенергію, підвищення акцизів та ефектів перенесення девальвації гривні.